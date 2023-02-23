Gönül Dağı'nda ağlatan ayrılık! Apar topar kadrodan çıkarıldı: O sahne herkesi yıkacak!













HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gönül Dağı'ndaki son ayrılık sonrasında sular durulmaz hale gelirken farklı isimler de ayrılma listesine dahil oldu. Tek bölümde işini bitirecekler. Cumartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşandı. Kulislerde son günlerde konuşulanlar gündeme damgasını vururken Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceği haberi geldi. Gönül Dağı 85. bölümüyle beraber ekranlara gelirken dizide yaşananlar artık izleyicilere yok artık dedirtti. Gelişmeler sıcağı sıcağına gündeme düştü. Dizinin ilk bölümünden bu zamana kadar kadroda yer alan ünlü ismin diziden ayrılacağı haberleri sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Bununla beraber dizide başka ayrılıklarında yaşanacağı bilgisi de izleyicileri ekranlara kitledi. Gönül Dağı'nın gelecek yeni bölümleriyle tüm her şeyin ortaya çıkması beklenirken bilgilerin doğru olup olmadığına karşılık sabırsızca bekleyiş başladı.1996 yılında dünyaya gelen Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu. Başarılı ve genç oyuncu kariyerine Gönül Dağı'ndaki Asuman karakteriyle ün kazandırdı. Bölümlerde söylediği şarkı ve türküler ile sesinin güzelliğini kanıtlarken izleyicilerin de beğenisini topladı.