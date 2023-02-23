Gönül Dağı'ndaki son ayrılık sonrasında sular durulmaz hale gelirken farklı isimler de ayrılma listesine dahil oldu. Tek bölümde işini bitirecekler. Cumartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşandı. Kulislerde son günlerde konuşulanlar gündeme damgasını vururken Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceği haberi geldi. Gönül Dağı 85. bölümüyle beraber ekranlara gelirken dizide yaşananlar artık izleyicilere yok artık dedirtti. Gelişmeler sıcağı sıcağına gündeme düştü. Dizinin ilk bölümünden bu zamana kadar kadroda yer alan ünlü ismin diziden ayrılacağı haberleri sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Bununla beraber dizide başka ayrılıklarında yaşanacağı bilgisi de izleyicileri ekranlara kitledi. Gönül Dağı'nın gelecek yeni bölümleriyle tüm her şeyin ortaya çıkması beklenirken bilgilerin doğru olup olmadığına karşılık sabırsızca bekleyiş başladı.
Dizi
23 Şubat 2023 - 20:15
Gönül Dağı'nda ağlatan ayrılık! Apar topar kadrodan çıkarıldı: O sahne herkesi yıkacak!
TRT1 ekranlarının yoğun ilgi gösterilen dizilerinden olan Gönül Dağı'ndan beklenmeyen ayrılık yaşandı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Gönül Dağı dizisiyle alakalı öyle bir iddia gündeme geldi ki izleyiciler inanamadı. Diziden oyuncular peş peşe ayrılma kararı alırken gelecek bölümde her şey ortaya çıkacak.
Dizi
23 Şubat 2023 - 20:15