MEDYA
29 Kasım 2022 - 18:20

Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu rol için Gönül Dağı'ndan vazgeçmiş

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Gönül Dağı geçtiğimiz sezon başrollerinde yer alan Gülsim Ali'nin diziden ayrılışıyla sarsılırken izleyicilerinde tepkilerine neden olmuştu. Bunun üzerine Gülsim Ali'nin yeni projesi ortaya çıktı. İşte, Gönül Dağı'nın başrolü Gülsim Ali'nin yeni rolü haberimizde

MEDYA
29 Kasım 2022 - 18:20
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Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu rol için Gönül Dağı'ndan vazgeçmiş


Gönül Dağı ile yollarını ayıran Gülsim Ali, ekranlara döneceği beklense de bu kadar hızlı olması herkesi şaşırttı. Gülsim Ali'nin kadrosunda yer aldığı Avcı dizisi tanıtımları dönmeye başladı. Gülsim Ali artık Avcı dizisinde.

GÜLSİM ALİ'NİN YENİ DİZİSİ

Gülsim Ali başarılı oyunculuğuyla bilinirken adını duyurduğu yapım Gönül Dağı oldu. Öncesinde ise Payitaht Abdülhamid, Yüzleşme, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü, Seddülbahir 32 saat gibi projelerde yer aldı. Gülsim Ali, birçok projede deneyim kazanırken şimdilerde ise adı başarısıyla anılıyor. TRT ekranlarında yeni başlayacak aksiyon dizisi Avcı'nın yönetmen koltuğunda Can Emre ve senaryosunda Atilla Engin yer alırken oyuncu kadrosunda ise Gülsim Ali'nin yer alacağı bilgisi paylaşıldı. 



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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