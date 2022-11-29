Gönül Dağı ile yollarını ayıran Gülsim Ali, ekranlara döneceği beklense de bu kadar hızlı olması herkesi şaşırttı. Gülsim Ali'nin kadrosunda yer aldığı Avcı dizisi tanıtımları dönmeye başladı. Gülsim Ali artık Avcı dizisinde.
MEDYA
29 Kasım 2022 - 18:20
Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu rol için Gönül Dağı'ndan vazgeçmiş
TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Gönül Dağı geçtiğimiz sezon başrollerinde yer alan Gülsim Ali'nin diziden ayrılışıyla sarsılırken izleyicilerinde tepkilerine neden olmuştu. Bunun üzerine Gülsim Ali'nin yeni projesi ortaya çıktı. İşte, Gönül Dağı'nın başrolü Gülsim Ali'nin yeni rolü haberimizde
MEDYA
29 Kasım 2022 - 18:20
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