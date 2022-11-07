MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 14:06

Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay Gültekin cesur paylaşımları tepki yağmuruna tutuldu! Dizi ve gerçek hayatı hiç uyuşmuyor

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı tüm hızıyla devam ederken dizinin sevilen karakteri Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin'in sosyal medya paylaşımları konuşulmaya devam ediyor. Gültekin'den cesur paylaşımlar gelirken minili pozlar ise beğeni yağmuruna tutuldu. İşte, Gönül Dağı Meryem'in çok konuşulan pozları haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 14:06
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Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay Gültekin cesur paylaşımları tepki yağmuruna tutuldu! Dizi ve gerçek hayatı hiç uyuşmuyor


Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinde Meryem karakteri hem dizide hem de gerçek hayatta konuşulmaya devam ediyor. Sevilay Gültekin katıldığı düğün de ki paylaşımlarıyla gündeme gelirken mini elbisesi ise dikkatlerden kaçmadı.

GÖNÜL DAĞI MERYEM'İNDEN MİNİ ELBİSE ŞOVU

Sevilay Gültekin sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden olurken arkadaşının düğününe katıldığı anları da paylaştı. Mini elbisesi ile düğüne katılan başarılı isim Gültekin'in o pozları sosyal medyayı yerinden oynattı.



Gönül Dağı Meryem

İnstagram üzerinde aktif olan başarılı ismin dizide sergilediği karakter ve imaj oldukça farklı olduğundan izleyicilerinden tepkilerini aldı. dizi izleyicileri Gönül Dağı Meryem'in gerçek hayatını görmesiyle şaşkınlıklarını gizleyemezken Gültekin'in ise cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam etmektedir. 

Sevilay Gültekin pozları

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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