MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 16:03

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Bakın güzel oyuncu hangi dünya starına benzetildi

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin son paylaşımıyla şaşırttı. Büyük değişimi dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden yüzlerce yorum geldi. İşte, Sevilay Gültekin'in o paylaşımı...

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 16:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Bakın güzel oyuncu hangi dünya starına benzetildi


Başrol kadrosunda Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya'nın yer aldığı Gönül Dağı dizisine, Dünya Kupası maçlarından dolayı bir aylık ara verildi.

Dizide rol alan Sevilay Gültekin ise bu arayı bol bol sosyal medyada paylaşım yaparak değerlendiriyor. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Gültekin, son paylaşımındaki değişimiyle dikkat çekti.

LANA'DAN DAHA GÜZELSİN SEVİLAY!



Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu geçtiğimiz gün kirpik ektirdiği yeni haliyle verdiği pozları paylaştı. Takipçileri tarafından binlerce beğeni alan paylaşıma yorumlar da peş peşe geldi.

 sevilay gültekin

Krem tonlu bluzuyla verdiği pozun altına "Lana Del Rey albüm kapağını sunuyor" yazan oyuncuya takipçilerinden, 'Sen Lana'dan bile güzelsin'' ve ''Doğal halin daha iyi'' gibi yorumlar geldi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Bu Nagihan ise Survivor'daki kimdi? Nagihan Karadere resmen yeniden doğdu, görenler tanımakta zorlandı
Bu Nagihan ise Survivor'daki kimdi? Nagihan Karadere resmen yeniden doğdu, görenler tanımakta zorlandı
Murat Boz’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları beğeni yağmuruna tutuldu
Murat Boz’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları beğeni yağmuruna tutuldu
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla resmen Hadise'ye göz dağı verdi
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla resmen Hadise'ye göz dağı verdi
Son dakika: Sanat dünyasından bir acı kayıp daha! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sevenleri yasa boğuldu
Son dakika: Sanat dünyasından bir acı kayıp daha! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sevenleri yasa boğuldu
Sahnelerin yıldız ismi Hülya Avşar yeniden sahnelerde! Derin bacak dekoltesi ve kalça dansı sosyal medyayı salladı
Sahnelerin yıldız ismi Hülya Avşar yeniden sahnelerde! Derin bacak dekoltesi ve kalça dansı sosyal medyayı salladı
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’ın hastane paylaşımı
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’ın hastane paylaşımı
Son Haberler
Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti enfes olan köfte çok konuşuldu
Tam anne köftesi sofraların aranan lezzeti! Kıvamı yerinde lezzeti...
WhatsApp’tan büyük değişiklik! Grup mesajlarında özelleştirme yapılabilecek
WhatsApp’tan büyük değişiklik! Grup mesajlarında özelleştirme...
Bu Nagihan ise Survivor'daki kimdi? Nagihan Karadere resmen yeniden doğdu, görenler tanımakta zorlandı
Bu Nagihan ise Survivor'daki kimdi? Nagihan Karadere resmen yeniden doğdu,...
Murat Boz’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları beğeni yağmuruna tutuldu
Murat Boz’un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Kısa saçları...
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla resmen Hadise'ye göz dağı verdi
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla...
İsmail Hacıoğlu’nun yeni dizisi belli oldu! Kısa süre sonra İsmail Hacıoğlu FOX TV ekranlarında! Anlaşma yapıldı sıra yayın tarihinde
İsmail Hacıoğlu’nun yeni dizisi belli oldu! Kısa süre sonra İsmail...
Son dakika: Sanat dünyasından bir acı kayıp daha! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sevenleri yasa boğuldu
Son dakika: Sanat dünyasından bir acı kayıp daha! Ünlü oyuncu hayatını...
Sahnelerin yıldız ismi Hülya Avşar yeniden sahnelerde! Derin bacak dekoltesi ve kalça dansı sosyal medyayı salladı
Sahnelerin yıldız ismi Hülya Avşar yeniden sahnelerde! Derin bacak...
KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık söyledi!
KYK burs ve kredi ücretlerine kallavi zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açık...
Chrome kullanıcıları dikkat! Acil güncellemeniz gerekiyor: Tüm özeliniz hackerların elinde olabilir
Chrome kullanıcıları dikkat! Acil güncellemeniz gerekiyor: Tüm özeliniz...
0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt, orta, üst gelir grubuna konut kredisi!
0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt,...
Esnafa yüzde 7,5 faizli 100 milyar liralık kredi paketinin ödemesi başladı! Üst limit 500 bin TL
Esnafa yüzde 7,5 faizli 100 milyar liralık kredi paketinin ödemesi...
2023 EYT'lilerin yılı olacak! Promosyon, ikramiye müjdesi geldi: 42 yaşında emeklilik kapısı açıldı
2023 EYT'lilerin yılı olacak! Promosyon, ikramiye müjdesi geldi: 42...
Özel sektör çalışanlarına duyuruldu! 8 ay 1000 TL ödenecek: Detaylar açıklandı
Özel sektör çalışanlarına duyuruldu! 8 ay 1000 TL ödenecek: Detaylar...
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’ın hastane paylaşımı
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları...