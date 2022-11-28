Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin değişimiyle şaşırttı! Bakın güzel oyuncu hangi dünya starına benzetildi







LANA'DAN DAHA GÜZELSİN SEVİLAY!







Başrol kadrosunda Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya'nın yer aldığı Gönül Dağı dizisine, Dünya Kupası maçlarından dolayı bir aylık ara verildi. Dizide rol alan Sevilay Gültekin ise bu arayı bol bol sosyal medyada paylaşım yaparak değerlendiriyor. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Gültekin, son paylaşımındaki değişimiyle dikkat çekti.Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu geçtiğimiz gün kirpik ektirdiği yeni haliyle verdiği pozları paylaştı. Takipçileri tarafından binlerce beğeni alan paylaşıma yorumlar da peş peşe geldi.Krem tonlu bluzuyla verdiği pozun altına "Lana Del Rey albüm kapağını sunuyor" yazan oyuncuya takipçilerinden, 'Sen Lana'dan bile güzelsin'' ve ''Doğal halin daha iyi'' gibi yorumlar geldi.