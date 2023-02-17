Gönül Dağı'nın ünlü oyuncusu herkesi ağlattı! 'Tek varlığım bu' diyerek bağışladı: Böyle insanlar hala varmış dedirtti!







OYUNCU FERDİ SANCAR'DAN DUYGULANDIRAN BAĞIŞ







6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında insanların bölgeye el uzatabilmek için başlattıkları seferberlik devam ediyor. Ayni yardımların yanında nakit yardımlarının da tek elde toplanabilmesi amacıyla bütün kanallarda ortak bağış yayını düzenlendi. Birçok insan yayına katılıp duygulandıran bağışlar yaparken oyuncu Ferdi Sancar'ın bağışı da kalplere dokundu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.15 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ortak bağış yayını düzenlendi. Birçok ünlü ismin katılım sağladığı bağış yayınında herkesi duygulandıran bağışlar yapıldı. Küçük çocuklar kumbaralarındaki parayı, vatandaşlar hac paralarını, evlerini, hayvanlarını satıp bağışladı.Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini canlandıran Ferdi Sancar da bu bağışlar üzerine çok duygulandığını söyleyerek tek mal varlığı olan arabasını satıp bağış yaptı. Ferdi Sancar, çocukların kumbara paralarını bağışlamasına çok duygulandığını, sahip olduğu tek şey olan 98 model aracını satıp bağışlayacağını, arabasında küçük bir sorun olduğunu ancak onu yaptırdıktan sonra bağış yapacağını duyurdu. Ferdi Sancar ilk olarak Evde Üç Başına isimli tiyatro oyunuyla oyunculuk kariyerine başladı. 18 yaşındayken bir çocuk merkezinde çalışan Sancar, 3 sene her gün birçok farklı sahne şovu yaptı. Askerlik yaptığı sırada da çeşitli tiyatro oyunlarına imza atan Sancar, bir reklam filminde Sincap Necmi rolüyle birçok kişiye ulaştı ve 2009 senesinde bu reklam rolüyle Kristal Elma Ödülü'ne layık görüldü.