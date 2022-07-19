Duyurusu yapıldığından beri insanları heyecanlandıran ve merakla beklenen Gönül filminin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Güçlü kadrosuyla dikkatleri çeken Gönül filminin yayın tarihi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Film
19 Temmuz 2022 - 21:21
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler
Film severlerin merakla beklediği Gönül filmi ile ilgili heyecanlandıran gelişmeler oldu. Peki Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Tüm detaylar haberimizde.
Film
19 Temmuz 2022 - 21:21