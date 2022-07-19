Film
19 Temmuz 2022 - 21:21

Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler

Film severlerin merakla beklediği Gönül filmi ile ilgili heyecanlandıran gelişmeler oldu. Peki Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Tüm detaylar haberimizde.

Film
19 Temmuz 2022 - 21:21
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Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler
Duyurusu yapıldığından beri insanları heyecanlandıran ve merakla beklenen Gönül filminin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Güçlü kadrosuyla dikkatleri çeken Gönül filminin yayın tarihi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gönül filmi yayın tarihi

Binlerce insan tarafından beklenen Gönül filminin yönetmenliğini Soner Caner üstlenmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Ferit Kaya, Hazar Ergüçlü, Nazmi Kırık, Bülent Emin Yarar, Asiye Dinçsoy, Ali Seçkiner Alıcı, Şevval Sam ve Selim Bayraktar yer alıyor. Gönül Filmi 10 Ağustos tarihinde Netflix platformunda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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