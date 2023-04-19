MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 16:48

"Gönül Köşkü" satışta!

'Uzaylılar ile iletişimim' sözleriyle gündeme gelen Beste Açar, babası Kayahan’ın hafızalara kazınan eserlerini kaleme aldığı Balıkesir Gömeç’te bulunan ‘Gönül Köşkü’nü satışa çıkardı.

MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 16:48
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“Gönül Köşkü” satışta!
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2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, sözü ve müziği kendine ait “Canım Seni Çekiyor” şarkısı ile müzik sektörüne girdi.

Beste



Çalışmalarının ardından Poll Production’da basına açıklamalarda bulunan Açar, babası Kayahan’ın eserlerini yazdığı 5 farklı villadan oluşan ve Kayahan’ın ‘Gönül Köşkü’ adını verdiği yeri geçtiğimiz ay 70 milyon TL’ye satışa çıkardığını belirtti.

Beste

 

köşkün bir bölümünde babasının anılarını yaşatmak istediğini belirten Açar, “Babam hayattayken de o köşkü satmak istiyordu. “Çünkü işleri ve sağlık sorunları sebebiyle çok gidemiyordu. 8 yılın ardından artık biz de satma kararı aldık.” dedi. Açar, köşkün bir kısmının müze olarak ayrılabileceğini de söyledi.

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