“Gönül Köşkü” satışta!













2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, sözü ve müziği kendine ait “Canım Seni Çekiyor” şarkısı ile müzik sektörüne girdi.Çalışmalarının ardından Poll Production’da basına açıklamalarda bulunan Açar, babası Kayahan’ın eserlerini yazdığı 5 farklı villadan oluşan ve Kayahan’ın ‘Gönül Köşkü’ adını verdiği yeri geçtiğimiz ay 70 milyon TL’ye satışa çıkardığını belirtti.köşkün bir bölümünde babasının anılarını yaşatmak istediğini belirten Açar, “Babam hayattayken de o köşkü satmak istiyordu. “Çünkü işleri ve sağlık sorunları sebebiyle çok gidemiyordu. 8 yılın ardından artık biz de satma kararı aldık.” dedi. Açar, köşkün bir kısmının müze olarak ayrılabileceğini de söyledi.