TEKNOLOJİ
19 Ocak 2023 - 16:00

Google Chrome değişiyor! Yeni özellik herkesi şaşırttı: Artık tek tek yapılacak!

Şu anda Chrome kullanıcıları, uzantıları tarayıcı ayarları üzerinden yalnızca tüm siteler için aynı anda devre dışı bırakabiliyor. Ancak yeni özellik sayesinde uzantıların site bazında etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması mümkün olacak.

TEKNOLOJİ
19 Ocak 2023 - 16:00
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Google Chrome değişiyor! Yeni özellik herkesi şaşırttı: Artık tek tek yapılacak!


Google Chrome değişiyor! Yeni özellik herkesi şaşırttı: Artık tek tek yapılacak! Donanım haberin haberine göre, Google Chrome yeni ve farklı bir özellik için çalışıyor. Googleda dev yenilik. Chrome tarayıcıların uzantıları her sitede ayrı olarak devre dışı bırakacak. Uygulama son zamanlarda bu özellik üzerinde çalışıyor. İşte detaylar...

chrome

SİTELER İÇİN DEVRE DIŞI OLACAK!

Google Chrome yepyeni özelliği ile karşınızda. Google Chrome yeni bir özellik üzerine çalışıyor. Bu özelliğe göre kullanıcılar uzantılar üzerinden her sitede ayrı olarak uygulayabilecek. Tarayıcı uzantılarına müdaheleyi gerektiren bu özellik ile her site için devir dışında bırakılabilecekler. 

YENİ ÖZELLİK ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR VE DENENDİ



Chrome uzantıları oldukça fazla. Bazıları web siteleri için olumsuzluklara yol açıyor, sorunları beraberinde getiriyor bazıları ise reklam engelleme uzantıları sayesinde de kullanımına müsaade edilmiyor. Geliştirilen ve yapılması planlanan bu yeni özellik sayesinde bu gibi durumlar ile baş edilmeye çalışılacak. Google bu özelliği şu an için test etmiş durumda. Fakat yeni sürümde kullanılması biraz zaman alacak gibi duruyor. 

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İpek Kaba
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