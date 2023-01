SİTELER İÇİN DEVRE DIŞI OLACAK!

YENİ ÖZELLİK ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR VE DENENDİ







Google Chrome değişiyor! Yeni özellik herkesi şaşırttı: Artık tek tek yapılacak! Donanım haberin haberine göre, Google Chrome yeni ve farklı bir özellik için çalışıyor. Googleda dev yenilik. Chrome tarayıcıların uzantıları her sitede ayrı olarak devre dışı bırakacak. Uygulama son zamanlarda bu özellik üzerinde çalışıyor. İşte detaylar...Google Chrome yepyeni özelliği ile karşınızda. Google Chrome yeni bir özellik üzerine çalışıyor. Bu özelliğe göre kullanıcılar uzantılar üzerinden her sitede ayrı olarak uygulayabilecek. Tarayıcı uzantılarına müdaheleyi gerektiren bu özellik ile her site için devir dışında bırakılabilecekler.Chrome uzantıları oldukça fazla. Bazıları web siteleri için olumsuzluklara yol açıyor, sorunları beraberinde getiriyor bazıları ise reklam engelleme uzantıları sayesinde de kullanımına müsaade edilmiyor. Geliştirilen ve yapılması planlanan bu yeni özellik sayesinde bu gibi durumlar ile baş edilmeye çalışılacak. Google bu özelliği şu an için test etmiş durumda. Fakat yeni sürümde kullanılması biraz zaman alacak gibi duruyor.