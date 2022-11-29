Google Chrome kullananlar dikkat! Güncelleme yapmazsanız bilgilerinir risk altında olabilir

Web'de arama yapmak, YouTube izlemek ve günlük e-postalarınızı kontrol etmek için Google Chrome kullanıyorsanız dikkat edin. Google tüm kullanıcılar için bir acil uyarı yayınladı ve Chrome tarayıcınızın tamamen güncel olduğunu ve en son sürümü çalıştırdığınızdan emin olmanızı önerdi.
Aciliyetin nedeni, önemli bir hatanın bulunmuş olmasıdır Bulunan hataların korsanlar tarafından zaten biliniyor olması ve şu anda hem Windows hem de macOS'tan etkilenen bilgisayarlara saldırmak için kullanılıyor olması riskini taşıyor denildi.