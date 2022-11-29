TEKNOLOJİ
29 Kasım 2022 - 16:43

Google Chrome kullananlar dikkat! Güncelleme yapmazsanız bilgilerinir risk altında olabilir

Google tüm kullanıcılar için bir acil uyarı yayınladı ve Chrome tarayıcınızın tamamen güncel olduğunu ve en son sürümü çalıştırdığınızdan emin olmanızı önerdi.

TEKNOLOJİ
29 Kasım 2022 - 16:43
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Google Chrome kullananlar dikkat! Güncelleme yapmazsanız bilgilerinir risk altında olabilir


Web'de arama yapmak, YouTube izlemek ve günlük e-postalarınızı kontrol etmek için Google Chrome kullanıyorsanız dikkat edin.

Google tüm kullanıcılar için bir acil uyarı yayınladı ve Chrome tarayıcınızın tamamen güncel olduğunu ve en son sürümü çalıştırdığınızdan emin olmanızı önerdi. 



Aciliyetin nedeni, önemli bir hatanın bulunmuş olmasıdır  Bulunan hataların korsanlar tarafından zaten biliniyor olması ve şu anda hem Windows hem de macOS'tan etkilenen bilgisayarlara saldırmak için kullanılıyor olması riskini taşıyor denildi.

chrome

Güncelleme ile risk ortadan kalkıyor

Google'ın bir güncelleme yayınlamasının sebebi bu riski ortadan kaldırmak ve açığı kapatmak. Çünkü bilgisayarlar tamamen güncellendiğinde bilgisayar korsanlarının hedefi olmaktan çıkıyor bilgisi verildi.

Windows kullananlar 107.0.5304.121/.122 sürümünü yüklediklerinde güvende olacaklardır ve Mac kullanıcılarının Chrome 107.0.5304.121 sürümünü kontrol etmeleri gerekmektedir.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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