Google'da arama sonuçları arasında kaybolmayın! Sonsuz kaydırma özelliği geliyor..

Google arama sonuçlarının önemli ölçüde değişeceği açıklandı. Google, mobil sürümde bulunan "sonsuz kaydırma" özelliğinin masaüstü sürümde de kullanılabileceğini duyurdu.
ARAMA SONUÇLARI ARTIK TEK SAYFADA
Bu sonuçların sonuna geldiğinizde karşınızda 'Daha Fazla' seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği tıklarsanız, Google aynı sayfada farklı arama sonuçları gösterecektir. Bu özellik hem kullanıcılar hem de içerik üreticileri için kullanışlı olacağı değerlendiriliyor. Google'ın ilk sayfada çıkma mücadelesi kısmen bitti. Sonuçları tek bir sayfada listeleyerek artık daha fazla web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Tabii ki, şimdi tek savaş zirveye çıkmak olacak.