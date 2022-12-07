Google'da arama sonuçları arasında kaybolmayın! Sonsuz kaydırma özelliği geliyor..







ARAMA SONUÇLARI ARTIK TEK SAYFADA











Google arama sonuçlarının önemli ölçüde değişeceği açıklandı. Google, mobil sürümde bulunan "sonsuz kaydırma" özelliğinin masaüstü sürümde de kullanılabileceğini duyurdu.Edinilen bilgilere göre Google'da arama yaptığınızda, yeni sonsuz kaydırmanın, artık sonuçlarda sayfa sayfa kaydırmanıza gerek kalmadığı anlamına geliyor. Normalde altı sayfa alan arama sonuçları artık tek sayfada gösterileceği belirtiliyor.Bu sonuçların sonuna geldiğinizde karşınızda 'Daha Fazla' seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği tıklarsanız, Google aynı sayfada farklı arama sonuçları gösterecektir. Bu özellik hem kullanıcılar hem de içerik üreticileri için kullanışlı olacağı değerlendiriliyor. Google'ın ilk sayfada çıkma mücadelesi kısmen bitti. Sonuçları tek bir sayfada listeleyerek artık daha fazla web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Tabii ki, şimdi tek savaş zirveye çıkmak olacak.