TEKNOLOJİ
19 Ocak 2023 - 13:50

Google'da bu kelimeleri sakın aratmayın! Tüm hayatınız kabusa dönebilir..

İnternet sınırsız bir erişime sahiptir. Bu sınırsız erişim kişilere hem iyi sonuçlar verir hem de kötü sonuçlar doğurabilir. Hayatınızın kabusa dönmesini istemiyorsanız Google'da asla aramamamız gereken bazı kelimeler vardır. İşte, yanıtını merak etmemeniz gereken o kelimeler..

TEKNOLOJİ
19 Ocak 2023 - 13:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Google'da bu kelimeleri sakın aratmayın! Tüm hayatınız kabusa dönebilir..


İnternet dünyası şüphesiz insanlık tarihinin en önemli icatlarından biridir. İnternetten bir çok bilgiye kolayca ulaşabiliyoruz. Ancak bildiği gibi bu dünyada çok şey başarılabilir ve tek bir hata tüm hayatımızı bir kabusa çevirebilir. Bunların arasında ise internette asla aramamanız gereken bazı kelimeler vardır.

Google'da bu kelimeleri sakın aratmayın

GOOGLE'DA BU KELİMELERİ SAKIN ARATMAYIN

-Bankacılık ve telefon bilgilerine ulaşmayın;



 Asla aramamanız gereken kelimelerin başında elbette mevduat adresiniz gelir. Bilgi bularak erişimini artırırsınız. Öyle ki birçok hacker bu bilgilere erişmek için bekliyor.

-Google'dan uygulama indirmeyin;

Tabii ki, uygulamalar kullanım kolaylığı için önemlidir. Ancak, düşündüğünüzden daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bilinen bir resmi uygulamanın cep telefonunuza indirme sürecinde dikkatli olunmalıdır. Dikkatsizlik ve ihmal nedeniyle sahte bir siteden uygulama indirmek, kişisel bilgilerinizin çalınmasına yol açmaktadır.

Google'da bu kelimeleri sakın aratmayın

- Faizsiz veya düşük faizli krediler;

Kredi sistemi dünya ekonomisinde en temel durum haline gelmiştir. Ancak bu büyük riskler taşımaktadır. Yanlış web sitesinden arama yapıp kredi girerseniz, tüm bankacılık bilgilerinizin açığa çıkması kaçınılmazdır.

- Suç aletlerinin imalatı;

İnternetin derin sularında pek çok tuzağı gizleyen bu araştırma, çok kısa sürede yanlış ellere geçebilir. Söylentilere göre bu veri tabanında kayıtlı aramalar birçok eyalette gayri resmi de olsa takip ediliyor. Bu bilgilerden hareketle kullanıcılara şantaj da yapılabilmektedir.

Google'da bu kelimeleri sakın aratmayın

-Uyuşturucu ile ilgili araştırma;

Bu, standart bir bilgi araması gibi görünse de, bu aramalar riskli olabilir. Zararlı bir web sitesinde yaptığınız işlemler, kişisel bilgilerinize erişebilen ilacın ne olduğu gibi basit ve bilgi odaklı bir arama ile yakalanabilir.

- Hastalıklar;

Bu konu içerik konumuzdan biraz farklı olsa da ruh haliniz için çok önemli. Çünkü hepimizin bildiği bu çalışmadan elde edilen bilgiler çoğu zaman insan ruhunu rahatsız edebiliyor. Bu nedenle Google'a değil doktorunuza danışmanızı öneririz.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
WhatsApp'dan bomba özellik! Durumlara ses kaydı özelliği ile kendini güncelliyor! Sesli durumla resmen MSN'e dönecek
WhatsApp'dan bomba özellik! Durumlara ses kaydı özelliği ile kendini güncelliyor! Sesli durumla resmen MSN'e dönecek
﻿Oyun sevdalıları bu fırsat kaçmaz! Amazon Prime'da 599 TL değerindeki oyunu bedava oldu... Acele eden hemen oynamaya başlayacak!
﻿Oyun sevdalıları bu fırsat kaçmaz! Amazon Prime'da 599 TL değerindeki oyunu bedava oldu... Acele eden hemen oynamaya başlayacak!
Google'nin RCS hizmetiyle WhatsApp ve Telegram tarihe kavuşabilir!
Google'nin RCS hizmetiyle WhatsApp ve Telegram tarihe kavuşabilir!
Apple'dan yeni zam kararı: iPhone 14'ün fiyatı koptu gidiyor! AppleTürkiye'den 2023 yılı güncel iPhone 14 fiyatları..
Apple'dan yeni zam kararı: iPhone 14'ün fiyatı koptu gidiyor! AppleTürkiye'den 2023 yılı güncel iPhone 14 fiyatları..