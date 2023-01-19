Google'da bu kelimeleri sakın aratmayın! Tüm hayatınız kabusa dönebilir..

İnternet dünyası şüphesiz insanlık tarihinin en önemli icatlarından biridir. İnternetten bir çok bilgiye kolayca ulaşabiliyoruz. Ancak bildiği gibi bu dünyada çok şey başarılabilir ve tek bir hata tüm hayatımızı bir kabusa çevirebilir. Bunların arasında ise internette asla aramamanız gereken bazı kelimeler vardır.
GOOGLE'DA BU KELİMELERİ SAKIN ARATMAYIN
-Bankacılık ve telefon bilgilerine ulaşmayın;
Asla aramamanız gereken kelimelerin başında elbette mevduat adresiniz gelir. Bilgi bularak erişimini artırırsınız. Öyle ki birçok hacker bu bilgilere erişmek için bekliyor.
-Google'dan uygulama indirmeyin;
Tabii ki, uygulamalar kullanım kolaylığı için önemlidir. Ancak, düşündüğünüzden daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bilinen bir resmi uygulamanın cep telefonunuza indirme sürecinde dikkatli olunmalıdır. Dikkatsizlik ve ihmal nedeniyle sahte bir siteden uygulama indirmek, kişisel bilgilerinizin çalınmasına yol açmaktadır.
- Faizsiz veya düşük faizli krediler;
Kredi sistemi dünya ekonomisinde en temel durum haline gelmiştir. Ancak bu büyük riskler taşımaktadır. Yanlış web sitesinden arama yapıp kredi
girerseniz, tüm bankacılık bilgilerinizin açığa çıkması kaçınılmazdır.
- Suç aletlerinin imalatı;
İnternetin derin sularında pek çok tuzağı gizleyen bu araştırma, çok kısa sürede yanlış ellere geçebilir. Söylentilere göre bu veri tabanında kayıtlı aramalar birçok eyalette gayri resmi de olsa takip ediliyor. Bu bilgilerden hareketle kullanıcılara şantaj da yapılabilmektedir.
-Uyuşturucu ile ilgili araştırma;
Bu, standart bir bilgi araması gibi görünse de, bu aramalar riskli olabilir. Zararlı bir web sitesinde yaptığınız işlemler, kişisel bilgilerinize erişebilen ilacın ne olduğu gibi basit ve bilgi odaklı bir arama ile yakalanabilir.
- Hastalıklar;
Bu konu içerik konumuzdan biraz farklı olsa da ruh haliniz için çok önemli. Çünkü hepimizin bildiği bu çalışmadan elde edilen bilgiler çoğu zaman insan ruhunu rahatsız edebiliyor. Bu nedenle Google'a değil doktorunuza danışmanızı öneririz.