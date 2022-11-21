Google’da nerede o eski arama sonuçları? Arama motorunun eski mühendisi yanıtladı..

Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan arama motoru Google'ın arama sonuçlarına herhangi bir sonuç getirmemesi son zamanlarda çok fazla tartışmaya neden oldu. "Google'ın ilk kadın mühendisi" olarak bilinen Mayıser, katıldığı bir etkinlikte genel olarak internet kalitesinin düştüğünü söyledi. Mayıser, Google'ın arama sonuçlarının kalitesindeki genel düşüşü kabul ederek Google hakkında konuştu.
Mayıser, Freakonomics'e "En büyük sorun, reklamın sayfanın üst kısmında göründükten sonra organik arama sonuçlarında görünmesidir" dedi. Mayıser, Google'ın internetin bir yönü olduğunu söylerken genel olarak internetin gittikçe kötüleştiğini ifade etti.
“GOOGLE SIKINTININ FARKINA VARDI”Marissa Mayıser, arama sonuçlarının %80'inin reklam olmadığına dikkat çekti ancak bunu haber yapan Daily Mail de etkileyici bilgileri okuyucularla paylaştı. Habere göre Google sorunun farkında ve trilyonlarca web sitesini dizinine ekliyor.
Bu arada, Alphabet'in gelirinin %80'inden fazlasının arama motorlarındaki reklamlardan geldiği ortaya çıktı. Daily Mail, "Google, aldığı içeriği sayfanın üst kısmında reklam olarak gösterebilir ve kullanıcı davranışını yönlendirebilir" açıklamasını yaptı.