Google'da şifreler tarih oluyor: Passkey özelliği devreye alındı!







GOOGLE PASSKEY TÜM PLATFORMLAR İÇİN GELİYOR











Yazılım şirketi, tüm büyük platformlardaki şifreleri kaldırıp yerine Google Passkey özelliğini etkinleştirdi. Bu, kullanıcıların parmak izlerini veya yüz taramalarını parola olarak kullanabilecekleri anlamına gelir. Google Passkey olarak adlandırılan bu yeni özelliğin bir süredir şirket radarında olduğ biliniyor. Bilmeyenler için, geçiş anahtarları, kullanıcıların parola gerektirmeden kimliklerini doğrulamalarına olanak tanır. Google Hesabınızda tanımlanan geçiş anahtarı, tüm cihazlarda ve uygulamalarda çalışır.uŞirket, cihazlar ile web sitelerinin arasında güvenli tuş kilidi oluşturmak için "WebAuthn" standardını entegre edildiğini bildirdi. Bu, parmak izi ve yüz tanıma şeklindeki biyometrik faktörlere dayalı kimlik doğrulama sağlar. Bu, kullanıcıları her seferinde şifreleri hatırlama zahmetinden kurtarır. Google, yeni özelliklerin tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu. Ancak bu, tüm platformlarda mevcut olduğu anlamına gelmez. Geliştiriciler uygulamalarını Passkey ile entegre ettikçe kullanımının yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Passkey'i tam olarak desteklemeyen platformlar için QR kodları ile birlikte Bluetoot olarak gçici çözümler gerçekleştirilebilir.