TEKNOLOJİ
28 Temmuz 2022 - 14:45

Google'dan dikkat çeken uyarı: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen kaldırın!

Teknoloji devi Google, kötü amaçlı yazılımlara ilişkin yaptığı duyuruda bazı uygulamaların cep telefonlarından kesinlikle kaldırılması gerektiğini söyledi. Uyarı niteliği taşına açıklamanın ardından Play Store mağazasında tespit edilen kötü yazılımlı uygulamaların listesi yayınlandı.

TEKNOLOJİ
28 Temmuz 2022 - 14:45
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Google'dan dikkat çeken uyarı: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen kaldırın!


Teknoloji devi Google, sürekli Play Store mağazasını denetlemeye alıyor ve burada kötü amaçlı uygulamalar yazılımlarıyla birlikte tek tek tespit ediliyor. Son olarak bir duyuru yayınlayan Google, bazı kötü amaç taşıyan uygulamaların tespitlerinin yapıldığı ve liste halinde verilecek olan uygulamaların kişinin cep telefonundan hemen kaldırması gerektiği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni bir istilayla ile ilgili çok sayıda uygulamanın kötü amaçlı olarak işaretlediği belirtilirken kullanıcıları kandırma yönünden başarılı bulunan ve bu şekilde geliştirilen bu yazılımların kullanıcının verdiği izinler sayesinde tüm bilgilere eriştiği aktarıldı.



Google'dan dikkat çeken uyarı

Google Play Store kötü amaç yazılımına sahip uygulamalar listesi

Google tarafından tespit edilen yazılım gruplarının Play Store mağazasından yaklaşık olarak 10 milyondan fazla kez indirildiği öğrenilirken bu kötü amaçlı yazılımların aslında pek çok farklı uygulamadan oluştuğu ifade edildi.

Konuyla ilgili bir çalışma başlatan Google, çalışmalarına devam ettiği süreçte Dr. Web antivirüs ekibi de bu belirlenen kötü amaçlı yazılımları kullanıcıları için bildirdi. Google ayrıca, bir liste hazırladı ve hangi uygulamaların kaldırılması gerektiği

Listemimn içeriğinde bulunan POCO Launcher, 4K Pro Camera ve Heart Emoji Stickers adlı uygulamaların aslında kullanıcıların herhangi bir bilgisi olmadan premium hizmetlere abone olunmasını sağladığı öğrenildi.

Listede bulunan diğer uygulamalar da şöyle;

Teknoloji devi Google, sürekli Play Store mağazasını denetlemeye alıyor ve burada kötü amaçlı uygulamalar yazılımlarıyla birlikte tek tek tespit ediliyor. Son olarak bir duyuru yayonlayan Google, bazı kötü amaç taşıyan uygulamaların tespitlerinin yapıldığı ve liste halind everilecek olan uygulamaların kişinin cep telefonundan hemen kaldırması gerektiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni bir istilayla iel ilgili çok sayıda uygulamanın kötü amaçlı olarak işaretlediği belirtilirken kullanıcıları kandırma yönünden başarılı bulunan ve bu şekild e geliştirilen bu yazılımların kullanıcının verdiği izinler sayesinde tüm bilgilere eriştiği aktarıldı. Kötü amaç yazılımına sahip uygulamalar lsitesi Google tarafından tespit edilen yazılım gruplarının Play Store mağazasından yaklaşık olarak 10 milyondan fazla kez indirildiği öğrenilirken bu kötü amaçlı yazılımların aslında pek çok farklı uygulamadan oluştuğu ifade edildi. Konuyla ilgili bir çalışma başlatan Google, çalışmalarına devam ettiği süreçt Dr. Web antivirüs ekibi de bu belirlenen kötü amaçlı yazılımları kullanıcıları için bildirdi. Google ayrıca, bir liste hazırladı ve hangi uygulamarın kaldırılması gerektiği Listemimn içeriğinde bulunan POCO Launcher, 4K Pro Camera ve Heart Emoji Stickers adlı uygulamaların aslında kullanıcıların herhangi bir bilgisi olmadan premium hizmetlere mebone olunmasını sağladığı öğrenildi. Listede bulunan diğer uygulamalar da şöyle;

Google'dan dikkat çeken uyarı

Google'dan dikkat çeken uyarı

Google'dan dikkat çeken uyarı

Google'dan dikkat çeken uyarı

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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