Teknoloji devi Google, sürekli Play Store mağazasını denetlemeye alıyor ve burada kötü amaçlı uygulamalar yazılımlarıyla birlikte tek tek tespit ediliyor. Son olarak bir duyuru yayınlayan Google, bazı kötü amaç taşıyan uygulamaların tespitlerinin yapıldığı ve liste halinde verilecek olan uygulamaların kişinin cep telefonundan hemen kaldırması gerektiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni bir istilayla ile ilgili çok sayıda uygulamanın kötü amaçlı olarak işaretlediği belirtilirken kullanıcıları kandırma yönünden başarılı bulunan ve bu şekilde geliştirilen bu yazılımların kullanıcının verdiği izinler sayesinde tüm bilgilere eriştiği aktarıldı.
TEKNOLOJİ
28 Temmuz 2022 - 14:45
Google'dan dikkat çeken uyarı: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen kaldırın!
Teknoloji devi Google, kötü amaçlı yazılımlara ilişkin yaptığı duyuruda bazı uygulamaların cep telefonlarından kesinlikle kaldırılması gerektiğini söyledi. Uyarı niteliği taşına açıklamanın ardından Play Store mağazasında tespit edilen kötü yazılımlı uygulamaların listesi yayınlandı.
TEKNOLOJİ
28 Temmuz 2022 - 14:45