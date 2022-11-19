TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 11:17

Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı

Google dört Android uygulamasını daha marketten çıkardı ve milyonlarca kişi bu uygulamaları hemen silmeleri konusunda uyarıldı

TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 11:17
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Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı


Google dört Android uygulamasını daha marketten çıkardı ve milyonlarca kişi bu uygulamaları hemen silmeleri konusunda uyarıldı

Malwarebytes güvenlik uzmanları, GooglePlay mağazasında listelenen tehlikeli yazılımın, masum kullanıcıları kimlik avı web sitelerine yönlendiren kötü amaçlı yazılımlarla yüklü olduğunu keşfetti.



Google dört Android uygulamasını daha yasakladı ve internet devi milyonlarca kişiyi kişisel verilerin çalınmasını önlemek için bu uygulamaları derhal silmeleri konusunda uyardı.

Malwarebytes'teki güvenlik uzmanları, Google Play mağazasında listelenen ve şüphelenmeyen kullanıcıları kimlik avı web sitelerine yönlendiren kötü amaçlı yazılımlarla yüklü tehlikeli yazılımları keşfetti.

Bu sitelere girildiğinde kullanıcıların verileri çalınabiliyordu.

google o uygulamaları kaldırdı

Mağazadan kaldırıldılar ancak

Söz konusu dört uygulama şu anda Google Play mağazasından kaldırıldı, ancak listeden çıkarılmadan önce bunları indiren kullanıcıların mümkün olan en kısa sürede Android cihazlarından silmeleri tavsiye ediliyor.

Express'e göre, suç teşkil eden uygulamaların tümü "Mobile apps Group" adlı bir geliştirici tarafından yayınlanmıştı.Yazının yazıldığı sırada şirketin web sitesine erişilemiyordu.

Geliştirici tarafından Play Store'da yayınlanan en popüler uygulamanın adı Bluetooth Auto Connect.

Diğer tehlikeli uygulamaların Bluetooth App Sender, Mobile transfer: smart switch ve Driver isimli uygulamalar olduğu öğrenildi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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