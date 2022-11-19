Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı

Google dört Android uygulamasını daha marketten çıkardı ve milyonlarca kişi bu uygulamaları hemen silmeleri konusunda uyarıldı Malwarebytes güvenlik uzmanları, GooglePlay mağazasında listelenen tehlikeli yazılımın, masum kullanıcıları kimlik avı web sitelerine yönlendiren kötü amaçlı yazılımlarla yüklü olduğunu keşfetti.
Google dört Android uygulamasını daha yasakladı ve internet devi milyonlarca kişiyi kişisel verilerin çalınmasını önlemek için bu uygulamaları derhal silmeleri konusunda uyardı. Malwarebytes'teki güvenlik uzmanları, Google Play mağazasında listelenen ve şüphelenmeyen kullanıcıları kimlik avı web sitelerine yönlendiren kötü amaçlı yazılımlarla yüklü tehlikeli yazılımları keşfetti. Bu sitelere girildiğinde kullanıcıların verileri çalınabiliyordu.