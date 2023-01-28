Google'dan yeni özellik! 2. el satılık araçlar artık Google’da listelenecek Bu özellik çok konuşulur!







ARTIK ARAÇLAR GOOGLE ÜZERİNDEN BULUNACAK







Araç almak için veya aracını satmak için vatandaşlar birçok internet sitesinde gezmek zorunda kalıyor. Google ise bu duruma bir el atarak yeni bir uygulama geliştiriyor. Peki araçlar artık Google üzerinden nasıl listelenecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Google yeni bir özelliğe imza atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre artık ikinci el satılık araçlar Google üzerinden listelenecek. Bu yeni özelliğin ülkemizde de araç satımının kolaylaşmasını sağlayacağı düşünülüyor. Amerika'dan gelen bilgilere göre bayilikler stok olup olmadığını Google üzerinden paylaşacak ve bu şekilde araç arayan insanlar için istedikleri aracı bulmak daha kolay bir hale gelecek.Bayiliklerin envanterine ekledikleri araçlar içinde kamyonet, motosiklet, RV gibi birçok farklı kategori de yer alacak. İlanlara erişmek ise vatandaşlar için çok daha kolay olacak. Google'ın geliştirdiği bu yeni özelliğin beta sürümü güncel olarak Amerika'da test ediliyor. Ülkemize bu özelliğin ne zaman ekleneceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.