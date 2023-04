Google, e-posta yükünüzü hafifletiyor! Sizin yerinize artık yapay zeka yazacak..

GMAIL

GOOGLE DOKÜMANLAR

Bir arama motoru olarak başlangıcından hızlı yükselişine kadar Google, kullanıcılara her gün yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Google, yakın bir süreçte Gmail ve Google Docs'a entegre edilen yeni yapay zeka araçlarını duyurmaya hazırlanıyor.Google kısa süre sonra dünya çapında çok ses getiren bir karara imza attı. Açıkça test edilen bu araçlar, Gmail, Google Dumps, Google e-tablolar, Google Chat ve daha fazlası gibi birçok popüler uygulamada kullanılması mümkün olacak. Bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında ve dolayısıyla sunulduğu süreçte Google şu anda e-postanızı sizin yerinize üretken yapay zekaya yazdıracak.İşte; yapay zekanın bireysel Google uygulamalarında sağladığı faydalar:Kullanıcılar, doğum günü davetiyelerinden ön yazılara kadar her şeyi oluşturmak için yapay zekayı kullanabilir. Google, yazdıklarınızı hassaslaştırabilecek ve nokta nokta özetleyebilecektir. Mesajınızı rastgele oluşturmanıza ve bir emoji ile süslemenize izin veren bir "Kendimi şanslı hissediyorum" butonu gelecek.Yapay zeka, yazılacak olan metni daha ayrıntılı bir şekle getirebilir veya kısa olması için yeniden yazabilir. Blog gönderileri oluşturmak ve hatta şarkı sözü yazmak için kullanılabilir. Web sitesinde, hızlanmanız gerektiğinde ortada tıkladığınızda genişleyen "Yazmama yardım et" butonu yer alacak. Gmail ve Docs'ta yapay zeka motorunu Google'ın beta programında test eden kişiler geri bildirimde bulunabilecek ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesine yönelik talepte bulunulacak. Bard'a bekleme listesi hazırlayan Google, Google Workspace ile ilgili yapay zeka araçlarını alacak kullanıcılara herhangi bekleme listesi oluşturmadı. Bu nedenle yapay zeka özellikleri, sürüm güncellendiğinde herkesin kullanımına açık olacaktır.