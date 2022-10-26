TEKNOLOJİ
26 Ekim 2022 - 17:02

Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını üzecek!

Hemen hemen herkesin kullandığı internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome, Windows'un eski sürümleri hakkında şok edici bir karar verdi. Kararda belirlenen bazı sürümlerin artık Chrome tarafından desteklenmeyeceği ifade edildi.

TEKNOLOJİ
26 Ekim 2022 - 17:02
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Google'ın birçok kişiyi şok eden kararı bazı Windows kullanıcılarını üzecek!


Google, milyonlarca kişiyi etkileyecek bir karar açıkladı. Google'ın kararı, dünyanın en yaygın kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome'u etkiledi.

GOOGLE'DAN CHROME İÇİN WINDOWS 7 VE 8.1 KARARI

Google Windows 7 ve Windows 8.1 kararı

Bleeping Computer'a göre Google Chrome, Şubat 2023'te Windows 7 ve Windows 8.1 desteğini sonlandıracak. Windows'un bu iki sürümüne yönelik destek sona erdikten sonra dolayısıyla Chrome'u kullanmak için cihazınızın en az Windows 10 çalıştırıyor olması gerekecek.



Bleeping Computer'a göre Google Chrome, Şubat 2023'te Windows 7 ve Windows 8.1 desteğini sonlandıracak. Windows'un bu iki sürümüne yönelik destek sona ermiştir, dolayısıyla Chrome'u kullanmak için cihazınızın en az Windows 10 çalıştırıyor olması gerekir. Yine de Google, güvenlik güncellemelerini almaya devam etmek için kullanıcıları sistemlerini güncellemeye teşvik edecek.

SON TARİH 7 ŞUBAT 2023

Google Windows 7 ve Windows 8.1 kararı

Google tarafından yapılan açıklamada Chrome 110'un piyasaya sürülmesiyle (şu anda 7 Şubat 2023'te planlanıyor), Windows 7 ve Windows 8.1 desteğini resmi olarak sonlandıralacağı bildirildi. Google'ın bu platformlara yönelik desteği sona erdirme kararı, Microsoft'un Windows 7 için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programını ve Windows 8.1 desteğinin 10 Ocak 2023'te sona ereceğini belirten Windows Yaşam Döngüsü Politikasını takip ettiği anlaşıldı.

GlobalStats'a göre, Windows 7 şu anda dünya çapındaki tüm Windows sistemlerinin yüzde 10'undan fazlasında çalışıyor ve Windows 8.1, yüzde 2,7'sinde çalışıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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