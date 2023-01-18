Google'nin RCS hizmetiyle WhatsApp ve Telegram tarihe kavuşabilir!







GOOGLE'DAN YENİ MESAJLAŞMA HİZMETİ







RCS Android telefondanlarda nasıl kullanılır?

Android cihazlarda bulunan RCS servislerinin Türkçe karşılığı Zengin İletişim Servisleri olarak tanımlanmaktadır. Hizmetin Apple cihazlarda iMessage'a benzediği biliniyor.RCS hizmeti, Google'ın mobil veri ve kablosuz ağlar üzerinden mesaj göndermesine, dosya ile birlikte yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar paylaşmasına olanak tanır. Ayrıca diğer uygulamalar gibi mesajın ne zaman gönderildiğini ve ne zaman gönderildiğini de gösterir.Mesajı gönderenin cevap vermek üzere olduğu açıklamasını içeren bir hareket, karşı tarafın pasif olması durumunda ne olacağını da ortaya koyuyor. Kişinin pasif olduğuna dair bir açıklama var. RCS hizmeti kullanılarak gönderilen mesajlar, uçtanPlay Store'dan Google Mesajlar uygulamasını indirin. İndirdikten sonra uygulamaya giriş yapın. Sağdaki arama çubuğundaki üç nokta simgesini tıklayın. Listeden Ayarlar'ı tıklayın. "Sohbet Özellikleri" bölümüne gidin. Sohbet özelliklerini etkinleştir ayarını açın.