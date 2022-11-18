Google o beklenen özelliği devreye aldı

Google Haritalar'ın yeni 'Live View' AR özelliği Londra, New York, Los Angeles ve diğer birkaç şehirde kullanıma sunuldu. Google, Haritalar'ı daha sürükleyici hale getirmek için sürekli çalışıyor ve yeni bir artırılmış gerçeklik özelliği ile harita deneyimini farklı bir boyuta getirmeyi hedefliyor.
Google, Eylül ayında Canlı Görünümlü Arama ile ilgili bazı ilk ayrıntıları açıklamıştı, ancak şimdilik Google Haritalar artırılmış gerçeklik özelliğinin önümüzdeki haftadan itibaren Android ve iOS'ta Londra, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco ve Tokyo'da kullanıma sunulacağını duyurdu.