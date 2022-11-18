TEKNOLOJİ
18 Kasım 2022 - 12:16

Google o beklenen özelliği devreye aldı

Google Haritalar'ın yeni 'Live View' AR özelliği Londra, New York, Los Angeles ve diğer birkaç şehirde kullanıma sunuldu. Google, Haritalar'ı daha sürükleyici hale getirmek için sürekli çalışıyor ve yeni bir artırılmış gerçeklik özelliği ile harita deneyimini farklı bir boyuta getirmeyi hedefliyor. Google, Eylül ayında Canlı Görünümlü Arama ile ilgili bazı ilk ayrıntıları açıklamıştı, ancak şimdilik Google Haritalar artırılmış gerçeklik özelliğinin önümüzdeki haftadan itibaren Android ve iOS'ta Londra, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco ve Tokyo'da kullanıma sunulacağını duyurdu.

TEKNOLOJİ
18 Kasım 2022 - 12:16
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Google o beklenen özelliği devreye aldı


Google Haritalar'ın yeni 'Live View' AR özelliği Londra, New York, Los Angeles ve diğer birkaç şehirde kullanıma sunuldu.

Google, Haritalar'ı daha sürükleyici hale getirmek için sürekli çalışıyor ve yeni bir artırılmış gerçeklik özelliği ile harita deneyimini farklı bir boyuta getirmeyi hedefliyor.



Google, Eylül ayında Canlı Görünümlü Arama ile ilgili bazı ilk ayrıntıları açıklamıştı, ancak şimdilik Google Haritalar artırılmış gerçeklik özelliğinin önümüzdeki haftadan itibaren Android ve iOS'ta Londra, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco ve Tokyo'da kullanıma sunulacağını duyurdu.

 

google

Model nasıl çalışıyor

Bu özellik, telefonunuzu kaldırıp etrafınızdaki dünyaya doğrulttuğunuzda size kahve dükkanları ve ATM'ler gibi etrafınızdaki konumları gösteriyor.

Canlı Görüntü ile Arama özelliğinin kullanılabildiği bir şehirdeyseniz, Google Haritalar arama çubuğundaki kamera düğmesine dokunmanız, telefonunuzun kamerasını yakındaki binalara ve yerlere doğrultmanız ve önemli noktaların nerede olduğunu gösteren noktalara bakmanız yeterli oluyor.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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