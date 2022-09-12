Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'













22-25 Eylül tarihlerinde 21'inci kez düzenlenecek Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, Bosphorus Cup'ın Türkiye'nin uluslararası sahnedeki markası olduğunu dile getirdi. Gorbon, ''Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler bu markayı tanıyor. 'Türkiye'nin sporda neden bir markası yok?' Diyenlere, ülke dışından etkinlik getirmek yerine ülkemiz için marka oluşturduk. 4 günlüğüne de olsa, İstanbul'da motor sesleri yerini sessizliğe bırakıyor ve doğaya saygılı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bosphorus Cup, boğaz'ın kapatıldığı nadir etkinliklerden biri, en büyük gemiler Boğaz'dan geçebilmek için yarışın bitmesini bekliyor. Bu İstanbul için görkemli bir manzaradır" dedi.Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarında bir tanesi olan Bosphorus Cup, 22-25 Eylül tarihlerinde 21'inci kez İstanbul'da düzenleniyor. Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından bir tanesi olan Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, konuyla ilgili bilgi verdi. Organizasyonu 21'inci kez 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla düzenlediklerini belirten Gorbon, Bosphorus Cup'ın ‘Türkiye'nin markası' olduğunu belirtti.‘Türkiye'nin ülke dışına ihraç ettiği spor markası Bosphorus Cup'ı oluşturmanın mutluluğunu yaşadığını izah eden Orhan Gorbon, ''Bosphorus Cup markamıza çok değer veriyoruz. Bosphorus Cup'ı bugün bulunduğu noktaya getirebilmek için çok emek verdik ve bunu başardık. Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. 'Türkiye'nin spor neden bir markası yok?' diyenlere yelkende bir marka verdik. Bu konuda büyük gurur duyuyorum'' şeklinde konuştu.Bosphorus Cup'ın tamamen Türk yapımı bir etkinlik olduğunu vurgusunu yapan Gorbon, ''Türkiye'de her an ülke dışındaki organizasyonları getirme hedefi var. Formula 1 örneği gibi yabancılar, Türkiye'ye etkinlik satıyorlar, bundan sonra gidiyorlar. Ama Bosphorus Cup olarak biz etkinlik ihraç ediyoruz. 21 yıldır, tüm dünyanın takip ettiği bir yelken yarışına sahibiz. Biz etkinlik getirmek yerine kendimiz Türkiye için bir marka oluşturduk" dedi.