SPOR
12 Eylül 2022 - 17:28

Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'

Türkiye'nin dümyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi olan Bosphorus Cup 21'inci kez İstanbul'da düzenleniyor. Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından bir tanesi olan Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, konuyla ilgili bilgi verdi. Organizasyonu 21'inci kez 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla düzenlediklerini belirten Gorbon, Bosphorus Cup'ın ‘Türkiye'nin markası' olduğunu belirtti.

SPOR
12 Eylül 2022 - 17:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'


22-25 Eylül tarihlerinde 21'inci kez düzenlenecek Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, Bosphorus Cup'ın Türkiye'nin uluslararası sahnedeki markası olduğunu dile getirdi. Gorbon, ''Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler bu markayı tanıyor. 'Türkiye'nin sporda neden bir markası yok?' Diyenlere, ülke dışından etkinlik getirmek yerine ülkemiz için marka oluşturduk. 4 günlüğüne de olsa, İstanbul'da motor sesleri yerini sessizliğe bırakıyor ve doğaya saygılı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bosphorus Cup, boğaz'ın kapatıldığı nadir etkinliklerden biri, en büyük gemiler Boğaz'dan geçebilmek için yarışın bitmesini bekliyor. Bu İstanbul için görkemli bir manzaradır" dedi.



Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarında bir tanesi olan Bosphorus Cup, 22-25 Eylül tarihlerinde 21'inci kez İstanbul'da düzenleniyor. Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından bir tanesi olan Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, konuyla ilgili bilgi verdi. Organizasyonu 21'inci kez 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla düzenlediklerini belirten Gorbon, Bosphorus Cup'ın ‘Türkiye'nin markası' olduğunu belirtti.

“Dünyanın takip ettiği yelken yarışı”

‘Türkiye'nin ülke dışına ihraç ettiği spor markası Bosphorus Cup'ı oluşturmanın mutluluğunu yaşadığını izah eden Orhan Gorbon, ''Bosphorus Cup markamıza çok değer veriyoruz. Bosphorus Cup'ı bugün bulunduğu noktaya getirebilmek için çok emek verdik ve bunu başardık. Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. 'Türkiye'nin spor neden bir markası yok?' diyenlere yelkende bir marka verdik. Bu konuda büyük gurur duyuyorum'' şeklinde konuştu.

“Etkinlik ihraç ediyoruz”

Bosphorus Cup'ın tamamen Türk yapımı bir etkinlik olduğunu vurgusunu yapan Gorbon, ''Türkiye'de her an ülke dışındaki organizasyonları getirme hedefi var. Formula 1 örneği gibi yabancılar, Türkiye'ye etkinlik satıyorlar, bundan sonra gidiyorlar. Ama Bosphorus Cup olarak biz etkinlik ihraç ediyoruz. 21 yıldır, tüm dünyanın takip ettiği bir yelken yarışına sahibiz. Biz etkinlik getirmek yerine kendimiz Türkiye için bir marka oluşturduk" dedi.

“İstanbul'u eşsiz manzarayla dünyaya tanıtıyoruz”

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım kadrosunda kimler var? Türkiye - Lüksemburg maç tarihi ve yayın kanalı
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım kadrosunda kimler var? Türkiye - Lüksemburg maç tarihi ve yayın kanalı
Dursun Özbek: 'Mecidiyeköy’den 1 milyar TL'lik gelir bekliyoruz'
Dursun Özbek: 'Mecidiyeköy’den 1 milyar TL'lik gelir bekliyoruz'
Orhan Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'
Orhan Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'
Dünyaca ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta'dan çok konuşulacak iddia! Barcelona, Bayern Münih maçı için iddiaya girdi! Çıplak maç izleyecek...
Dünyaca ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta'dan çok konuşulacak iddia! Barcelona, Bayern Münih maçı için iddiaya girdi! Çıplak maç izleyecek...
Okan Buruk: 'Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz'
Okan Buruk: 'Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz'
Necati Erkmen: 'Golü bulduk ama süre yetmedi'
Necati Erkmen: 'Golü bulduk ama süre yetmedi'
Son Haberler
TOGG kargoya yüklendi! Herkesin merakla beklediği yerli otomobil TOGG’dan yeni paylaşım!
TOGG kargoya yüklendi! Herkesin merakla beklediği yerli otomobil TOGG’dan...
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı
Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar
Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar
e-Devlet ne zaman düzelecek, düzeldi mi? e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet'te erişim sorunu!
e-Devlet ne zaman düzelecek, düzeldi mi? e-Devlet neden açılmıyor?...
Bu indirimler BİM'de izdiham oluşturacak! BİM indirimleri rakiplerini çok kızdıracak! İşte BİM'de kaçırılmayacak haftanın indirimli ürünleri...
Bu indirimler BİM'de izdiham oluşturacak! BİM indirimleri rakiplerini...
Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor! Öğrenci servislerindeki bu tedbirlere uyuluyor mu? İşte öğrenci servislerinin olmazsa olmazı 10 tedbiri...
Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor!...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk-İslam medeniyetinin ilim paradigması, daha güçlü şekilde ihya edilmeyi bekliyor'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk-İslam medeniyetinin ilim...
Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Esra Ezmeci bile sinirden küplere bindi! Eşinin fotoğraflarını erkek arkadaşlarına yolladı! Esra Ezmeci açtı ağzını yumdu gözünü...
Esra Ezmeci bile sinirden küplere bindi! Eşinin fotoğraflarını erkek...
Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze alayına hazırlanıyor
Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze alayına hazırlanıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldı'
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden...
Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı
Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle...
Apple herkesi telefon sahibi yapacak adımı attı! iPhone'u olmayan kalmayacak, abonelik devri başlıyor. Aylık iPhone kiralayabileceksiniz... İşte İphone'yi aylık kullanmanın bedeli ve şartları...
Apple herkesi telefon sahibi yapacak adımı attı! iPhone'u olmayan kalmayacak,...
Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca kişi İçin Sosyal Yardım Parası başvuruları başlıyor... İşte yardım parası alabilmek için gereken şartlar
Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca...