MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 16:09

Gören herkesin ağzını açık bıraktı! Berrak Tüzünataç'ın film için çıplak pozları sosyal medyayı ateşe verdi!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç rol aldığı film için verdiği pozlarla görenleri kendisine hayran bıraktı. Film için verdiği çıplak pozlarla görenlerin aklını alan berrak Tüzünataç’ın verdiği cesur pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Berrak Tüzünataç’ın cesur pozları...

MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 16:09
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Gören herkesin ağzını açık bıraktı! Berrak Tüzünataç'ın film için çıplak pozları sosyal medyayı ateşe verdi!


Pek çok dizi ve film de rol alarak kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç, kendisini görenleri hayran bıraktı. Yaz Yüceil ve Teoman’ın başrollerinde olduğu kısa filmin afişi için çıplak poz veren Tüzünataç, Rafael Çetin tarafından çekilen çıplak pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özel hayatı ve sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Berrak Tüzünataç verdiği çıplak pozlarıyla gündem konusu oldu. Yaz Yüceil ve Teoman’ın başrolünde olduğu film La Casa de Raisa Vnessa’nın afişi Instagram’da yayınlandı. Yayınlanan paylaşıma binlerce beğeni geldi.



Berrak Tüzünataç

Filmin Yönetmeni Sinan Çetin’in Oğlu Oldu!

Düzgün fiziği ve cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Berrak Tüzünataç’ın fotoğraflarını Mustafa Nurdoğdu çekti. La Casa de Raisa Vanessa adlı filmin yönetmen koltuğunda ise usta isimler arasında yer alan Sinan Çetin’in öz oğlu Rafael Çetin oturuyor.

Yapılan paylaşıma pek çok ünlüden de yorumlar geldi.

İşte Berrak Tüzünataç’ın verdiği cesur poz:

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç Kimdir?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova ilinde dünyaya gelmiştir. Lisesini Koç Özel Lisesi’nde bitiren Tüzünataç, buranın ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Buranın ardından da Number 1 TV’de haber sunuculuğu yaparak ekranların karşısına çıkan Tüzünataç, Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler adlı filminde küçük bir rol olarak sinema oyunculuğuna ilk adımını atmıştır. Buranın ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Ödünç Hayat adlı dizide rol alan ünlü isim, Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinin karakterlerinden birisi olan Vahide adlı karaktere hayat vermiş bu dizide karakterin öldürülmesiyle diziden ayrılmıştır. Ezel dizisinde de Bade adlı karaktere hayat veren Tüzünataç, Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizinin Yıldız karakteriyle kamera karşısında geçmiştir. Tüzünataç son olarak Biz Böyleyiz adlı filmin hikayesini yazmış ve bu filmin başrollerinden birisi olarak kamera karşısına geçmiştir.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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