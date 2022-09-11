Pek çok dizi ve film de rol alarak kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç, kendisini görenleri hayran bıraktı. Yaz Yüceil ve Teoman’ın başrollerinde olduğu kısa filmin afişi için çıplak poz veren Tüzünataç, Rafael Çetin tarafından çekilen çıplak pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel hayatı ve sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Berrak Tüzünataç verdiği çıplak pozlarıyla gündem konusu oldu. Yaz Yüceil ve Teoman’ın başrolünde olduğu film La Casa de Raisa Vnessa’nın afişi Instagram’da yayınlandı. Yayınlanan paylaşıma binlerce beğeni geldi.
MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 16:09
Gören herkesin ağzını açık bıraktı! Berrak Tüzünataç'ın film için çıplak pozları sosyal medyayı ateşe verdi!
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç rol aldığı film için verdiği pozlarla görenleri kendisine hayran bıraktı. Film için verdiği çıplak pozlarla görenlerin aklını alan berrak Tüzünataç’ın verdiği cesur pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Berrak Tüzünataç’ın cesur pozları...
MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 16:09
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