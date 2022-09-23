Gören telefonuna sarıldı, ilginç görüntüler oluştu













Yeşilyurt ilçesi Özalköyü Mahallesi'nde belirli aralıklarla devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası çıkan fırtına ile birlikte aniden beliren bulutları görenler telefonuna sarılarak o anları görüntüledi. Gökyüzünde bir müddet bozulmadan kalan bulut, bölge sakinleri tarafından da merakla izlendi.