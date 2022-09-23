Yeşilyurt ilçesi Özalköyü Mahallesi'nde belirli aralıklarla devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası çıkan fırtına ile birlikte aniden beliren bulutları görenler telefonuna sarılarak o anları görüntüledi. Gökyüzünde bir müddet bozulmadan kalan bulut, bölge sakinleri tarafından da merakla izlendi.Hasan Eryılmaz
YAŞAM
23 Eylül 2022 - 20:55
Gören telefonuna sarıldı, ilginç görüntüler oluştu
Malatya'da görülen bulut ilginç görüntüler oluşturdu.
YAŞAM
23 Eylül 2022 - 20:55
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