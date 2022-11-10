Sosyal medya platformu TikTok'un canlı yayınlarından biri, kısa sürede gündeme oturdu. Görüntülerde baba, çocuğunu dans ettirerek karşılığında seyirciden para istedi.
GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 09:51
Görenler bu nasıl baba dedi! Tiktok'ta oğlunu dans ettirerek para dilenen adam tepki topladı!
Binlerce takipçiye sahip olan TikTok hesabı üzerinden yapılan yayında, babanın oğlunu dans ettirdiği ve izleyicilere para için yalvardığı anlar tepki topladı. Bu anlar sosyal ağlarda büyük ses getirdi. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...
GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 09:51
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