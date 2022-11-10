GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 09:51

Görenler bu nasıl baba dedi! Tiktok'ta oğlunu dans ettirerek para dilenen adam tepki topladı!

Binlerce takipçiye sahip olan TikTok hesabı üzerinden yapılan yayında, babanın oğlunu dans ettirdiği ve izleyicilere para için yalvardığı anlar tepki topladı. Bu anlar sosyal ağlarda büyük ses getirdi. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 09:51
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Görenler bu nasıl baba dedi! Tiktok'ta oğlunu dans ettirerek para dilenen adam tepki topladı!


Sosyal medya platformu TikTok'un canlı yayınlarından biri, kısa sürede gündeme oturdu. Görüntülerde baba, çocuğunu dans ettirerek karşılığında seyirciden para istedi.

DANS ETTİRİP PARA İSTEDİ

TikTok kullanıcılarının oğlunun dansını izlemesini isteyen adamın tavrı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Bir adamın para kazanma ümidiyle oğlunun dansını paylaşması büyük tepkiye neden oldu. Para kazandıkça daha da fazla eğlenen adamın bu halleri birçok kişiyi kızdırmaya yetti.



EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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