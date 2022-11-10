Görenler bu nasıl baba dedi! Tiktok'ta oğlunu dans ettirerek para dilenen adam tepki topladı!







DANS ETTİRİP PARA İSTEDİ







Sosyal medya platformu TikTok'un canlı yayınlarından biri, kısa sürede gündeme oturdu. Görüntülerde baba, çocuğunu dans ettirerek karşılığında seyirciden para istedi.TikTok kullanıcılarının oğlunun dansını izlemesini isteyen adamın tavrı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Bir adamın para kazanma ümidiyle oğlunun dansını paylaşması büyük tepkiye neden oldu. Para kazandıkça daha da fazla eğlenen adamın bu halleri birçok kişiyi kızdırmaya yetti.