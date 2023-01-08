Görenler tanıyamadı o eski halinden eser kalmamış







Değişimi çok şaşırttı







Sanatçı Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar’da ablası gibi bir dönem popüler bir isimdi. Sık sık adı magazin dünyada konuşulan Helin Avşar bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Helin Avşar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekti. Yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası görenler tanımakta güçlük çekti.Helin Avşar da en az ablası Hülya Avşar kadar magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren bir isimdi. Yaşadığı kısa süreli evlilikten sonra gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamaya başlamış olsada. Sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Modacı olan Helin Avşar bir dönem yaşadığı aşklar ile sık sık gündem oluyordu. Geçtiğimiz yıllarda kısa süreli bir evlilik yaşayan Helin Avşar şimdilerde geçirdiği estetik dokunuşlarla konuşuluyor. Estetik iddiaları kabul etmeyen Helin Avşar ne kadar ‘sadece saç rengimi değiştirdim’ dese de görenleri buna pekte inandırabilmiş değil. Helin Avşar değişimiyle ve sosyal medya hesabında yaptığı cesur ve fit pozlarıyla bugün en çok konuşulan isimlerden oldu.Helin Avşar ve ablası Hülya Avşar'ın bir dönem benzerlikleri göz dolduruyordu.