MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 14:00

Görenler tanıyamadı o eski halinden eser kalmamış

Bir dönemin popüler ismini görenler tanımakta zorlanıyor…

MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 14:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Görenler tanıyamadı o eski halinden eser kalmamış


Sanatçı Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar’da ablası gibi bir dönem popüler bir isimdi. Sık sık adı magazin dünyada konuşulan Helin Avşar bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Helin Avşar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekti. Yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası görenler tanımakta güçlük çekti. Helin Avşar

Değişimi çok şaşırttı 

Helin Avşar da en az ablası Hülya Avşar kadar magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren bir isimdi. Yaşadığı kısa süreli evlilikten sonra gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamaya başlamış olsada. Sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Modacı olan Helin Avşar bir dönem yaşadığı aşklar ile sık sık gündem oluyordu. Geçtiğimiz yıllarda kısa süreli bir evlilik yaşayan Helin Avşar şimdilerde geçirdiği estetik dokunuşlarla konuşuluyor. Estetik iddiaları kabul etmeyen Helin Avşar ne kadar ‘sadece saç rengimi değiştirdim’ dese de görenleri buna pekte inandırabilmiş değil. Helin Avşar değişimiyle ve sosyal medya hesabında yaptığı cesur ve fit pozlarıyla bugün en çok konuşulan isimlerden oldu. Helin Avşar



Helin Avşar ve ablası Hülya Avşar'ın bir dönem benzerlikleri göz dolduruyordu. Helin Avşar ve Hülya Avşar

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
Ölümden dönmüştü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hem duygulandırdı hemde güldürdü
Ölümden dönmüştü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...
Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı çok şaşırttı
Sosyal meydada ki cesur paylaşımları ile sık sık gündemdeydi kazancı...
Ünlülerin fiyat isyanları devam ediyor, Serkan Altınorak’tan ödediği kahveye isyan etti
Ünlülerin fiyat isyanları devam ediyor, Serkan Altınorak’tan ödediği...
0850'li numaralar kabusu bitiyor! BTK, yeni düzenleme getiriliyor..
0850'li numaralar kabusu bitiyor! BTK, yeni düzenleme getiriliyor..
'WhatsApp çöktü mü?' sorusu tarihe karışıyor! WhatsApp Proxy ile erişim kısıtlamalarına son..
'WhatsApp çöktü mü?' sorusu tarihe karışıyor! WhatsApp Proxy ile...
Beklenen kar yağışı 41 kente geliyor! Gerçek kış şimdi başlıyor: Günlerce sürebilir
Beklenen kar yağışı 41 kente geliyor! Gerçek kış şimdi başlıyor:...
Özel hastanelerde dengeleri değiştiren düzenleme: Hekimlerin kota sınırlamaları kaldırıldı!
Özel hastanelerde dengeleri değiştiren düzenleme: Hekimlerin kota...
Polislerin yıkıldığı an! Kadınların eteğinin altından görüntü çeken sapık komiser çıktı..
Polislerin yıkıldığı an! Kadınların eteğinin altından görüntü...
15 Ocak’tan itibaren her ay maaşlardan günlük 18,59 TL kesinti yapılacak!
15 Ocak’tan itibaren her ay maaşlardan günlük 18,59 TL kesinti yapılacak!...
Melike Şahin şarkısını seslendirdi Ebru Gündeş hüzne boğuldu
Melike Şahin şarkısını seslendirdi Ebru Gündeş hüzne boğuldu
İstanbul'da katliama hazırlanan DEAŞ’lı teröristleri bağlılık yemini ettikleri videoları ele verdi!
İstanbul'da katliama hazırlanan DEAŞ’lı teröristleri bağlılık...
HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dengesini değiştirecek karar! Kendi adayını kendisi çıkaracak..
HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dengesini değiştirecek karar!...
15 tur devam eden ABD Temsilciler Meclis oylaması tamamlandı: Başkanlık koltuğuna Kevin McCarthy oturdu!
15 tur devam eden ABD Temsilciler Meclis oylaması tamamlandı: Başkanlık...
Seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'seçime 5 ay var' dedi..
Seçim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'seçime 5 ay var'...
Ünlü şarkıcının merakla beklenen DNA testi sonuçlandı
Ünlü şarkıcının merakla beklenen DNA testi sonuçlandı