Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın, görevinden ayrıldığı ve emekli olacağı açıklandı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Rusya Büyükelçisi John J. Sullivan, ABD elçisi olarak görev süresini tamamladı ve bugün Moskova'dan ayrıldı" denildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Sullivan, Aralık 2019'da göreve atandı ve yaklaşık 3 yıldır Büyükelçi olarak hizmet verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak hizmeti, Adalet, Savunma ve Ticaret Bakanlıklarındaki önemli yetkili pozisyonları da dahil olmak üzere, 40 yılı aşkın süredir çalıştığı kamu hizmetindeki kariyerinden emekli olacak" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Sullivan'ın yerine ABD Başkanı Joe Biden tarafından yeni bir atama yapılana kadar, Rusya Misyonu Başkan Yardımcısı Elizabeth Rood'un Moskova'daki en yüksek ABD diplomatı olacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Rusya Büyükelçisi olarak aday gösterilmesinin ardından Aralık 2019'da Moskova'ya Büyükelçi olarak göreve başlayan Sullivan, Trump ve Biden yönetimlerini kapsayan yaklaşık 3 yıldır Rusya Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Öte yandan Sullivan, 30 Ağustos'ta yaşamını yitiren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov için dün Moskova'da düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.