DÜNYA
04 Eylül 2022 - 20:47

Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi John Sullivan'ın görevinden ayrıldığı ve emekli olacağı duyuruldu.

DÜNYA
04 Eylül 2022 - 20:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın, görevinden ayrıldığı ve emekli olacağı açıklandı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Rusya Büyükelçisi John J. Sullivan, ABD elçisi olarak görev süresini tamamladı ve bugün Moskova'dan ayrıldı" denildi.
Açıklamada, "Büyükelçi Sullivan, Aralık 2019'da göreve atandı ve yaklaşık 3 yıldır Büyükelçi olarak hizmet verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak hizmeti, Adalet, Savunma ve Ticaret Bakanlıklarındaki önemli yetkili pozisyonları da dahil olmak üzere, 40 yılı aşkın süredir çalıştığı kamu hizmetindeki kariyerinden emekli olacak" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Sullivan'ın yerine ABD Başkanı Joe Biden tarafından yeni bir atama yapılana kadar, Rusya Misyonu Başkan Yardımcısı Elizabeth Rood'un Moskova'daki en yüksek ABD diplomatı olacağını belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Rusya Büyükelçisi olarak aday gösterilmesinin ardından Aralık 2019'da Moskova'ya Büyükelçi olarak göreve başlayan Sullivan, Trump ve Biden yönetimlerini kapsayan yaklaşık 3 yıldır Rusya Büyükelçisi olarak görev yaptı.
Öte yandan Sullivan, 30 Ağustos'ta yaşamını yitiren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov için dün Moskova'da düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Pakistan’da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı
Pakistan’da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı
Rusya'da yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı öldü
Rusya'da yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı öldü
Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü
Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü
Kazakistan’daki orman yangınında 10 kişi yaralandı
Kazakistan’daki orman yangınında 10 kişi yaralandı
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu