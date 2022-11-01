Nedir?
01 Kasım 2022 - 11:05

Görev yeri belgesi nedir, nasıl alınır? Görev yeri belgesi sorgulama ekranı

Görev yeri belgesi hakkında internet üzerinden sıklıkla araştırma yapılırken vatandaşlar nasıl ve nereden alındığını merak etmektedir. Görev yeri belgesi onaylama işlemi ve detaylar haberimizde yer almaktadır

Nedir?
01 Kasım 2022 - 11:05
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Görev yeri belgesi nedir, nasıl alınır? Görev yeri belgesi sorgulama ekranı
Milli eğitim bakanlığı tarafından görev alan kişiler atama ya da yer değiştirmesinde istenen belgelerden birisi olan görev yeri belgesi kişinin nerede çalıştığını ve görevini göstermektedir. Bunun üzerine binlerce kişi görev yeri belgesinin nasıl ve nereden alınacağını araştırmaktadır. İşte, görev yeri belgesi hakkında merak edilenler haberimizde

GÖREV YERİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Görev yeri belgesi MEBBİS internet adresi üzerinden indirme sağlanabilir. https://mebbis.meb.gov.tr/ adresi üzerinden bilgiler ile giriş yapıldıktan sonra e-personel modülüne giriş yapılarak personel araması yapılması gerekir. Görev yeri belgesini alacağınız personelin ekranındayken yazdır butonuna tıklayarak belgesi indirebilirsiniz.

GÖREV YERİ BELGESİ NEREDEN ONAYLANIR?

Uygulama üzerinden farklılık gösteren görev yeri onaylama belgesi bazı ilçe müdürlükleri okul müdürlerinin onaylamasını kabul görürken bazıları ise kendilerinin onaylaması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle belgenin teslim edileceği yere bu konu hakkında önceden bilgi sahibi olmak gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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