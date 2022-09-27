Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Tanju Özcan'dan HDP'ye ilginç gönderme: Genel merkeze kına yolladı!













"Söylediğimin szölerimin arkasındayım"

CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs belediye meclisi toplantısında el kaldırarak söz almak isteyen Haser Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" yanıtını vermişti. Hakkında işlem başlatılan Tanju Özcan disiplin kuruluna gönderilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) aldığı karar gereği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası aldı. Verilen kararın hemen ardından Kültür Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına giden Özkan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi.Tanju Özcan, kargo şubesinin önüne geldiğinde basına bir açıklama yaptı ve açıklamasında sığınmacılara yönelik söylemiş olduğu sözler ve aynı zamanda onların terör örgütü ile bağlantılı olduklarını ortaya koyan konuşmaları nedeniyle uzunca bir süredir HDP`nin hedefinde olduğunu söyledi. HDP'li yetkililerin kendisinin partisinden ihraç edilmesi resmen talep ettiklerini savunan Özcan, dün de onları oldukça memnun eden bir kararın çıktığını ve onlar yüzünden partisinden 1 yıl ayrı kalmak zorunda olacağını ifade etti. 13 Haziran 2023'te hem evi hem de yuvası olduğu CHP'ye yenide eri döneceğini aktaran Tanju Özcan, CHP ile hukuki bağının kesik olmasının gönül bağını kesemeyeceğini dile getirdi. Bugün daha önceden söylediği sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayan Özcan, HDP yöneticilerine kına göndermek için bugün buraya geldiğini ifade ederek "Bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bu kınalardan birkaç adet var." diye konuştu. Kendisinin Türk milletinin altını oyma çabasında olan HDP denilen yapıyla mücadelesinin asla bitmeyeceğine dikkat çeken Tanju Özcan, terör örgütüyle bağlarını kesin olarak kesmedikleri sürece HDP ile hesabını bitirmeyeceğini söyledi.