CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs belediye meclisi toplantısında el kaldırarak söz almak isteyen Haser Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" yanıtını vermişti. Hakkında işlem başlatılan Tanju Özcan disiplin kuruluna gönderilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) aldığı karar gereği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası aldı. Verilen kararın hemen ardından Kültür Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına giden Özkan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi.
GÜNDEM
27 Eylül 2022 - 23:18
Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Tanju Özcan'dan HDP'ye ilginç gönderme: Genel merkeze kına yolladı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 1 yıl süreli geçici uzaklaştırma kararının alınması sonrasında kararı protesto etmek adında HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi.
GÜNDEM
27 Eylül 2022 - 23:18
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