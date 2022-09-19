YAŞAM
19 Eylül 2022 - 12:34

Görme engelli çocuklara sesli betimleme ile tiyatro heyecanı

Turkcell, kültür sanat alanında da çalışmalarına devam ediyor. Turkcell'in Hayal Ortağım uygulaması sayesinde görme engelli çocuklar için sesli betimlemeyle tiyatro heyecanı ilk defa 17 Eylül'de meydana geldi. Dünyaca ünlü sanatçılara ev sahibi olan ve Türkiye'nin kültür sanat hayatına önemli katkı sunan Zorlu PSM'deki Turkcell Platinum Sahnesi'nde oynanan ‘Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikali, görme engelli sanatseverleri misafir etti.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 12:34
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Görme engelli çocuklara sesli betimleme ile tiyatro heyecanı


Turkcell, geliştirdiği teknolojiyle kültür sanata da destek vermeye devam etmektedir. Turkcell, Türkiye'nin önde gelen kültür sanat kurumlarından Zorlu PSM ile sürdürdüğü iş birliği kapsamında ‘Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikaliyle yeni sezona kapılarını açarken, sesli betimleme uygulamasıyla görme engelli çocukları da sanatın coşkusuna ortak etti. Zorlu PSM'nin 10. sezonundaki çocuklara yönelik ilk etkinliği, 17 Eylül'de sesli betimlemeyle Turkcell Platinum Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. J.M. Barrie'nin dünyaca ünlü romanı Peter&Wendy'den uyarlanarak Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun 50. yılı için hayata geçirilen ‘Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikali, Turkcell'in Hayal Ortağım sesli betimleme teknolojisi sayesinde ilk defa görme engelli çocuklar tarafından da izlendi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon konuyla ilgili, “Şirket olarak kültür sanat alanında engelleri aşan uygulamalarla hayata dokunuyoruz. Herkesi kapsayan teknolojilerimiz gibi sanatsal faaliyetlerde de hiç kimseyi geride bırakmadan, özellikle engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlerden erişilebilir bir şekilde istifade etmelerini sağlayacak çalışmalara öncülük ediyoruz. Geliştirdiğimiz anlık betimleme teknolojisiyle görme engellilerin artık ek hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sunulan canlı sesli betimlemeler ile tüm görsel detayları takip edebilmelerine destek oluyoruz” dedi.



Görme engelli çocukları da sanatla buluşturmak amacıyla bir çocuk oyununun sesli betimlemeyle sahnelendiğini söyleyen Ergenekon, “Sürdürülebilir ve sosyal kapsayıcılık eksenli bu etkinliğimizin ilki 17 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde bir çocuk müzikaliyle gerçekleşti” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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