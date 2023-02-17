YAŞAM
17 Şubat 2023 - 14:30

Görsel zekası ateş gibi olanlar resimdeki kurdu 7 saniyede buluyor! Zekanızın derinliklerini keşfedin!

İnternet üzerinde vatandaşlar için yapılan optik illüzyon testleri yoğun ilgi görüyor. Peki siz bu fotoğraftaki kurdu kaç saniyede buldunuz? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
17 Şubat 2023 - 14:30
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Görsel zekası ateş gibi olanlar resimdeki kurdu 7 saniyede buluyor! Zekanızın derinliklerini keşfedin!
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Vatandaşlar dikkatlerini ölçmek amacıyla yaptıkları illüzyon testleri ile ilgili araştırmalarını sürüyor. İşte bu kurt bulma testi de insanların epey ilgisini çekiyor! Peki fotoğrafta bulunan kurdu bulmanız kaç saniyenizi aldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ

İnternet üzerinde insanların dikkat seviyelerini ölçmek amacıyla birçok optik illüzyon testleri yapılıyor. Bu testte de ilk başta görünen birçok rakunun arasına saklanmış bir kurt var. İnsanlardan en kısa sürede bu kurdu bulmaları isteniyor. Peki siz rakunlar arasında saklanan kurt figürünü kaç saniyede buldunuz?



Rakunlar Arasında Saklanan Kurt Figürü

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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