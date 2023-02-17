Vatandaşlar dikkatlerini ölçmek amacıyla yaptıkları illüzyon testleri ile ilgili araştırmalarını sürüyor. İşte bu kurt bulma testi de insanların epey ilgisini çekiyor! Peki fotoğrafta bulunan kurdu bulmanız kaç saniyenizi aldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
17 Şubat 2023 - 14:30
Görsel zekası ateş gibi olanlar resimdeki kurdu 7 saniyede buluyor! Zekanızın derinliklerini keşfedin!
İnternet üzerinde vatandaşlar için yapılan optik illüzyon testleri yoğun ilgi görüyor. Peki siz bu fotoğraftaki kurdu kaç saniyede buldunuz? Tüm detaylar haberimizde.
YAŞAM
17 Şubat 2023 - 14:30