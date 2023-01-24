Görselde gizlenmiş geyiği 5 saniyede bulanlar pratik zekalı çıkıyor! IQ'su 150 üstü olanların tek bakışta gördüğü optik illüzyon testi!

IQ SUNA GÜVENENLER BİLE YANILIYOR!













GERÇEKTEN ZEKİ BİRİ MİSİN?

HERKES GÖREMEYEBİLİYOR

IQ testi son yıllarda oldukça popüler. Görsel üzerinde bulunması istenen nesne ya da bir görsel ile kişilerin kaç IQ ya sahip olduğu ile ilgili çıkarımlara değiniliyor. Bu görselde de çocukların ve bir çok nesnenin olduğu bir fotoğrafta karların içerisine gizlenmiş olan geyiği bulan kişilerin IQ sunun 160 olduğu söyleniyor. Testi yapmak için fotoğraf içinde 9 saniye gibi kısa bir süre içerisinde geyiği bulanlar ise IQ su yüksek olan kişiler arasında yer alacak. Kendisine ve IQsuna güvenen kişiler kendini test etmek isterse hodri meydan…Hem çocukların hem de erişkinlerin beyinlerini test etmek için verilen resimde IQ testi zekanızı ortaya koymaya çalışıyor. Zeka oyunu olan bu zor bilmeceye optik ilizyon da deniyor. Her tarafın karlarla kaplı olduğu bu resimde çocuklar eğlenceli zaman geçirip kardan adam yapıyorlar. Uzun ve köklü ağaçlar içerisindeki bu fotoğrafta birden fazla detay var. Detayda bir çok çocuk var. Bazıları kardan adam yaparken biri de kızak tutuyor. Elbette bu resimde gizlenen ve bulunması için şifrelenen bir geyik var. Geyiği bulmaya hazır mısınız? Resmi gören kişilerin çoğu yeşimdeki geyiği görmekte zorlanırken çok az bir insan topluluğu resim içerine gizlenen nesneyi buluyor. Zaten bu kişileri de diğerlerinden ayıran özellik zekaları….Optik illüzyon, beynin ve gözlerle yapılan bir test. Beynin nesneleri algılaması ile ilgili olarak beynin algılama biçimine karşı yapılan bir ilizyon denilebilir. Çünkü bulunması istenen nesne açıkça resim içerisine konmak yerine şifrelendirilir ve beyni zorlar. İnsan aklı gelişmesi ve yapısı ile aklın sınırlarını zorlayan bir yapıdadır. Bu tarz ilizyon testleri de aklın yapısının nasıl karmaşık ve bir o kadar da büyüleyici olduğunu ortaya koyar. Bu resme bakıp 9 saniye içerisinde geyiği bulan insanlar ise çığlığı basıyor. Peki sen o zeki insanlardan biri misin?Resimdeki görüntüye yakından ve dikkatli bakarak 9 saniye içerisinde karlarla kaplı bir ormanlık alanda geyiği bulmaya çalışan insanlar zamanla yarışa giriyor. Pek az kişi ise bu işi başarıyor. Çoğu insana zor gibi görünse de dikkatli bakınca ormanda ağaçların arasına gizlenen geyiği sizde görebilirsiniz. Bu tarz çalışmalar insan beynini çalıştırdığı için beynin yaşlanmasını da engellendiği bilim adamları tarafından destekleniyor. Şimdi hazırsan resme odaklan ve 9 saniye gibi kısa bir sürede geyiği bul.