Görselde gizlenmiş yüzler var! Sadece dahiler 10 saniyede hemen fark ediyor: Gözleri yoran optik illüzyon testi!







DİKKAT ÇEKEN OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ







İnternet üzerinde de sıkça karşılaşılan optik illüzyon testleri insanların dikkat durumları ile ilgili ipuçları veriyor. Yapılan testlerde uzmanların istediği en önemli şey en kısa sürede istenen figürü bulabilmek. Bu resimde ise güller arasında saklanan yüzleri en kısa sürede bulmak gerekiyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İnternet üzerinden yayımlanan optik illüzyon testleri dikkatlerini ölçmek isteyen insanlar için epey yardımcı oluyor. Testler içinde istenen figürlerin insanlar tarafından en fazla 15 saniye içinde bulmaları gerekiyor.15 saniyede ya da daha kısa sürede istenen figürleri bulabilen insanların zekasının daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Bu testte güller arasında saklanan 6 yüzü kısa sürede bulmak gerekiyor. Akıl yürütme, sözel akıl yürütme, grafik, yön, analiz gibi birçok durumun ortaya çıkması için optik illüzyon testleri insanlara uygulanabiliyor. Özellikle algı uzmanları bu yöntemi sık sık tercih ediyor.