





ARA VE BUL







Görselde saklanmış kuşu 8 saniyede bulanların IQ'su zirveye çıkıyor! Dahilerin zorlandığı testi çözebilir misiniz? Ara bul yarışmacı çok popüler. Adeta bir meydan okuma. Bu soruyu yalnız yüksek zekalı kişiler cevaplandırabiliyor. Peki sen onlardan biri misin? Kendini test et! Şimdi size bir resim göstereceğiz, o resimdeki bir canlıyı bulmanız istenecek. İşte detaylar....Bu formatlar kişinin zekasını ölçmek için özel olarak yatırılıp tasarlanmış formatlardır. Burada önemli olan kişinin zekasını ve dahiliğini ölçmektir.Fotoğrafta bulunan gizli kuşu bulduğunuz taktirde zeki kabul edileceksiniz. Ara ve bul yarışmaları insanı hem eğlendiren, hem düşündüren, hem de bilişsel ve görsel zekayı geliştiren yarışmalardır. Yarışmacı, verilen fotoğraftan bir nesneyi ve canlıyı ayırt etmeye çalışır. Onca kalabalığın ve kaosun içinde o küçücük nesneyi bulmaya çabalar. Amaç kafa karışıklığı yaratmaktır. Resimler olabildiğince karmaşık ve değişiktir. Duygusal farkındalığa sahip insanlar hemen istenilen nesneyi tespit edecektir. Aşağıda bir resim paylaşacağız. Bu resimde görmeniz gereken bir sinek kuşu.Fotoğrafta bulunan sinek kuşunu bulmaya çalışacaksınız. Bulanın zekası, IQ'su 130'u geçiyor. Resmi dikkatlice incele ve kuşa benzer bir resim bulmaya çalış. Sinek kuşunu görebildin mi? Bunun için tam 9 saniyen var. Verilen süre içerisinde sinek kuşunu bulamasanız da üzülmeyin. Zira bu tip uygulamalar kişinin zekasını ve dahiliğini geliştiren uygulamalardır. Hazırsanız cevabı sizinle paylaşacağız. Siz biraz daha çaba harcayıp sinek kuşunu bulmaya çalışın. Gagaya dikkat edin. Bu bir farkındalıktır. Gözlem becerilerinizin nasıl olduğunu ölçün. Bu sayede nasıl bir gözleme sahip olduğunuz ve görsel zekanızın iyi olup olmadığı belli olur. İşte cevap...