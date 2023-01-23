Görselde tek bir hata var! 6 saniyede bulanların zekası Einstein ile yarışıyor!

Eğlenceli bulmacalar ve bilmeceler çözmeyi seviyorsanız, hazırlanan bu zeka bulmacası tam size göre! Bulmacalar, analitik yönünüzü kullanmanıza ve beyninizi farklı bir şekilde çalıştırmanıza izin verir. Bu tür beyin testlerinin aslında ilginç bir görev ekleyerek basit bir bulmacanın daha ilginç hale gelmesine neden olur. Çözüme ulaşabilmek adına daha fazla yaratıcı düşünmelisiniz ve sorunu biraz daha farklı yönden analizini yapmalısınız. Kedisini seven kızın resmindeki hatayı görebilmeniz adında ilginç bir bilmece hazırlandı. Hazırsanız başlayalım..
GÖRÜNTÜ HATASINI 6 SANİYE İÇİNDE BULUN
Hiç gizli bir hata gördünüz mü?
Bu zeka oyununda halının üzerinde kedisini okşayan bir kız resmindeki farkı bulmanız gerekiyor. Her şeyden önce, hata düşündüğünüzden daha ince, bu yüzden hemen fark etmeyebilirsiniz. Ancak birkaç dakika sonra görüntü bir hata gösteriyor.