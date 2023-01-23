Görselde tek bir hata var! 6 saniyede bulanların zekası Einstein ile yarışıyor!







GÖRÜNTÜ HATASINI 6 SANİYE İÇİNDE BULUN





Hiç gizli bir hata gördünüz mü?







İpucu: Hata kızın kedisinin bir yerlerinde saklanıyor.





Eğlenceli bulmacalar ve bilmeceler çözmeyi seviyorsanız, hazırlanan bu zeka bulmacası tam size göre! Bulmacalar, analitik yönünüzü kullanmanıza ve beyninizi farklı bir şekilde çalıştırmanıza izin verir. Bu tür beyin testlerinin aslında ilginç bir görev ekleyerek basit bir bulmacanın daha ilginç hale gelmesine neden olur. Çözüme ulaşabilmek adına daha fazla yaratıcı düşünmelisiniz ve sorunu biraz daha farklı yönden analizini yapmalısınız. Kedisini seven kızın resmindeki hatayı görebilmeniz adında ilginç bir bilmece hazırlandı. Hazırsanız başlayalım..Yukarıdaki resme baktığınızda küçük sevimli bir kızın yerde halının üzerinde oturduğunu ve kendisi gibi sevimli kedisini sevdiğini görüyorsunuz. Resme dikkatli bakmanız durumunda ise resimdeki gizli hataları bulmanız gerekiyor. Kız gülümseyerek kedisini sevmeye devam ederken kedi de sevildiği için çok mutlu görünüyor. Peki fotoğraftaki kusurları görebiliyor musunuz?Bu zeka oyununda halının üzerinde kedisini okşayan bir kız resmindeki farkı bulmanız gerekiyor. Her şeyden önce, hata düşündüğünüzden daha ince, bu yüzden hemen fark etmeyebilirsiniz. Ancak birkaç dakika sonra görüntü bir hata gösteriyor.Bu resimdeki tek hata kedinin iki kuyruğunun olması olarak belirtiliyor. Bu zeka oyunu ilk başlarda biraz zordu ama çözmesi çok fazla da uzun sürmedi.