









15 TANE HAYVANI BUL!







Görseldeki 15 hayvanı 20 saniyede bulanın IQ'su Tesla ile yarışıyor! Sadece üstün zekalılar hemen bulabilir. Çok acayip bir optik illüzyon testi uygulaması var. Bulanan zekası çok yüksek çıkıyor. IQ'nuzu bu basit test uygulamaları ile ölçmek istemez misiniz? Size çok yeni test uygulaması geliyor. Hem beyninizi de geliştirebilirsiniz. Zamanla nasıl beyninizin geliştiğine bizzat şahit olacaksınız. Bu matruşka testini çözen çok az kişi var. Yüzde 85 çözemiyor. Siz çözen grupta olmak istemez misiniz? İşte detaylar...SIrada bir şaşırtıcı resim var. Bu fotoğrafta gördüğünüzde şekilde 15 tane hayvan gizlenmiş şekilde bulunuyor. 15 saniyede bu 15 hayvanı bulmanız gerekiyor. Şekillerin içinde gizlenmiş 15 tane hayvanı bulan dahi kabul ediliyor. 15 taneden az bulduysanız üzülmeyin. 10 ya da 10 dan fazla hayvan şekli görebilenlerin zekası da iyi kabul ediliyor. Çözene çeşitli deneyimler sunan, öğretici olan, farklı şekillerin yorumlanmasını sağlayan optik illüzyon testleri kişilere inanılmaz fayda sağlıyor. Kişilerin öğren süreçlerine ve hafıza gelişimlerine katkı sağlayabildiği gibi beynini de geliştiriyor. Bu test uygulamalarının sizin beyninizi geliştirmekten başkaca bir olayı yoktur. İster doğru cevabı bulun ister bulamayın. Üzülmeyin. Bu testler sayesinde bilişsel kabiliyetleriniz ve analitik düşünme yeteneğiniz acayip gelişecektir.İlk bakışta seçilen hayvanları bulabilirsiniz fakat resmin içine gizlenmiş halde bulunan küçük hayvan silüetlerini görmek için oldukça dikkatli olmanız gerekmektedir. Ancak çok keskin bir bakışa ve ayırt edici zekaya sahip bulunan kişiler fotoğraftaki 15 hayvanı şipşak diye bulabilmektedir. Şimdi sıra geldi testin cevabına. Sürenizi başlattıysanız ve hayvanları bulduysanız doğru cevabı veriyoruz. Kaç tane buldunuz. Beklediğinizden daha az bulduysanız üzülmeyin ve bu testleri çözmeye devam edin. Zamanla beyin gelişiminizin nasıl geliştiğini ve artık nasıl düşündüğünüze bizzat şahit olacaksınız. Beyinden işlendikçe verim alınır. Boş ve geliştirilmemiş bir zeka hiç bir şeydir. Bu nedenle zekanızı geliştirmek için optik illüzyon testlerini sık sık çözün. İşte doğru cevap. Aşağıya inin... Fotoğrafta hayvanların sıralanmış hali gözükmektedir. Tam 15 tane hayvan.