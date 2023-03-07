Görseldeki farklı pastayı 9 saniyede bulanlar üstün zekalı sayılıyor! Dikkatinizi hemen ölçebilirsiniz

Beyin oyunları geleneksel olmayan düşünmeyi gerektirir, ancak bazen iyi bir yaratıcı yaklaşım ve mantıksal düşünme gerektirir. Yukarıdaki fotoğrafın aksine, fotoğraftaki ablamın doğru yaşını bulmak için niteliksel içgörünüzü ve bilişsel becerilerinizi kullanmanız gerekiyor. Çok kolay, tek yapmanız gereken beyin gücünüzü kullanmanız ve fotoğrafa odaklanmanızdır.
FARKLI PASTAYI GÖRDÜNÜZ MÜ?
Temelde yaratıcı ve mantıklı düşünmeyi gerektiren bir beyin jimnastiği bulmacasıdır. Düşünme ve karar verme becerileriniz her denemede gelişir. Zeka oyunları ayrıca sorunları çözmenize ve önemli sezgiler geliştirmenize yardımcı olur. Unutmayın, bu resimli bulmacadaki amacınız farklı bir pasta bulmak. Ama çözmek için sadece 7 saniyen var.