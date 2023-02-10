Görseldeki topu 10 saniyede bulan dahi sayılıyor! Görsel zekayı ölçüyor







GİZLİ TOPU BULUN







Üç farklı optik yanılsama kategorisi yer alırken gerçek, fizyolojik ve bilişsel olarak farklı durumlar söz konusudur. İnsan zihnini büyüleme yeteneğinin yanı sıra gözlem becerileri ve dikkat sürenizi geliştirmeniz mümkün olurken testlerde olumlu sonuç almak için etkilidir. Verilen paylaşım üzerinde odada örgü ören yaşlı bir kadını ve kedileri yer alıyor. İşte saklanan topu 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor.Kazak ören yaşlı kadını ve kedilerini görebileceğiniz bir oda görülüyor. Saklanan bir top var ve mücadeleyle başarıya varılması bekleniyor. Topu 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Gözlem becerilerinizin bir testi olacak ya da bununla beraber dikkat süresinin gelişmesine yardımcı olur. Optik illüzyonlar, kişinin gözlem yapma ve eleştiri olarak düşünme yeteneği değerlendirilmeye alınıyor.Resim üzerideki zorluk ise yalnızca 10 saniye içerisinde bulunması. İlk kez deneyenler, bunu ilginç olduğu bilinirken zorluğu ise dikkat çekiyor. İşte topu bulamayanlar için yanıt aşağıdaki görsel yer alıyor.