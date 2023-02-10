YAŞAM
10 Şubat 2023 - 15:31

Görseldeki topu 10 saniyede bulan dahi sayılıyor! Görsel zekayı ölçüyor

Optik İllüzyon: Bu resimde göz önünde bir top gizlenmiştir. Gizli topu 8 saniye içinde görebilir misin? Gözlem becerilerinizi şimdi test etmek için bu optik illüzyon mücadelesine katılın.

YAŞAM
10 Şubat 2023 - 15:31
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Görseldeki topu 10 saniyede bulan dahi sayılıyor! Görsel zekayı ölçüyor
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Üç farklı optik yanılsama kategorisi yer alırken gerçek, fizyolojik ve bilişsel olarak farklı durumlar söz konusudur. İnsan zihnini büyüleme yeteneğinin yanı sıra gözlem becerileri ve dikkat sürenizi geliştirmeniz mümkün olurken testlerde olumlu sonuç almak için etkilidir. Verilen paylaşım üzerinde odada örgü ören yaşlı bir kadını ve kedileri yer alıyor. İşte saklanan topu 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor.

GİZLİ TOPU BULUN

Kazak ören yaşlı kadını ve kedilerini görebileceğiniz bir oda görülüyor. Saklanan bir top var ve mücadeleyle başarıya varılması bekleniyor. Topu 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Gözlem becerilerinizin bir testi olacak ya da bununla beraber dikkat süresinin gelişmesine yardımcı olur. Optik illüzyonlar, kişinin gözlem yapma ve eleştiri olarak düşünme yeteneği değerlendirilmeye alınıyor.



Resim üzerideki zorluk ise yalnızca 10 saniye içerisinde bulunması. İlk kez deneyenler, bunu ilginç olduğu bilinirken zorluğu ise dikkat çekiyor. İşte topu bulamayanlar için yanıt aşağıdaki görsel yer alıyor. 

görsel testi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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