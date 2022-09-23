Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Türkiye'den güvenli liman desteği!













"İlk tanıyan ülke Türkiye"

Ermenistan ile Nahçıvan arasında bulunan bir bölgede yer alan ve Azerbaycan'ın içlerine doğru işgal eden Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, geçtiğimiz günlerde bağımsızlık ilanı verdi ve hemen ardından Türk devletlerine kendisini tanıtmak amaçlı bir çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye, Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke oldu.Göyce-Zengezur Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyasında tekrar bütünleştirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de temsilcilik ofisini Ankara Beştepe'de açtı. Açılışa Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan'da katıldı. Talibov ve Arslan da açılış ile ilgili bazı değerlendirmeler yaptılar. Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov, açılışta yaptığı konuşmasında Türkiye'nin başkenti Ankara'da ilk temsilcilklerinin açılmasının hem devleti hem de milleti adına kendisine bir mutluluk yaşattığını belirterek "Biz bir millet iki devletiz" diye konuştu.Türkiye, kuruluşundan sonra Göyce-Zengezur Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke olmuştur. Gelecekte iki ülke arasında ticari ve siyasi bir anlaşmaya varılması bekleniyor. Bu ülke, Türkiye'nin Türk dünyasıyla buluşması için güvenli bir liman olacaktır.