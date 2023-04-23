Göz Altı Kırışıklığı Yok Eden 5 Pratik Çözüm













Göz altı kırışıklıkları, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak meydana gelir. Cilt yaşlandıkça kolajen azalır ve kırışıklıklar oluşur. Buna ek olarak göz altı kırışıklıkları aşağıdaki nedenlerden de kaynaklanabilir.Uyku eksikliği, cildin kendini yenilemesi ve dinlenmesi için gerekli olan süreyi kısaltır. Bu nedenle, düzenli uyku eksikliği göz altı kırışıklıklarına neden olabilir. Güneş hasarı: UV ışınları, cildin elastikiyetini azaltarak kırışıklıkların oluşumuna neden olabilir.Sigara içmek, cildin oksijen alımını azaltarak kırışıklıklara neden olabilir. Stres: Stres, cildin yaşlanmasını hızlandıran kortizol hormonunun salınımına neden olabilir.Bazı insanların ciltleri daha ince ve hassas olabilir, bu da kırışıklıkların oluşumuna katkıda bulunabilir.Göz altı kırışıklıklarını azaltmak için bazı doğal yöntemler uygulanmaktadır.- Yeşil çay antioksidan özellikleri sayesinde göz altı kırışıklıklarını azaltabilir. Soğutulmuş yeşil çay poşetlerini gözlerinizin üzerine koyarak etkisini artırabilirsiniz.- Salatalık serinletici etkisiyle göz altı şişliklerini azaltır ve cildi nemlendirir. Taze salatalık dilimlerini gözlerinizin üzerine koyarak kırışıklıkların azalmasına yardımcı olabilirsiniz.- Badem yağı göz altı bölgesindeki kırışıklıkları azaltmak için etkili bir yöntemdir. Her gece yatmadan önce birkaç damla badem yağı ile hafifçe masaj yapabilirsiniz.- Havuç, içerdiği A vitamini sayesinde cildi nemlendirir ve cildin elastikiyetini artırarak kırışıklıkları azaltır. Havuç suyunu içerek veya çiğ havuç dilimleri tüketerek bu faydalardan yararlanabilirsiniz.- Bal nemlendirici özellikleri sayesinde göz altı kırışıklıklarını azaltır. Bir çay kaşığı balı göz altı bölgenize uygulayın ve 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.