SAĞLIK
23 Temmuz 2022 - 14:20

Göz sağlığına faydaları ile bilinen havuç kolestrol ve hipertansiyonla da savaşıyor

Genellikle göz sağlığına iyi gelmesiyle bilinen havuç, kolesterol ve hipertansiyonla da kıyasıya savaşıyor. İçeriğindeki bol E vitamini sayesinde kanser oluşumunu engelleyen havuç aynı zamanda cildi canlandırıyor ve güzelleştiriyor.

SAĞLIK
23 Temmuz 2022 - 14:20
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Göz sağlığına faydaları ile bilinen havuç kolestrol ve hipertansiyonla da savaşıyor


Hemen hemen herkesin severek tükettiği havuç, insan sağlığına iyi gelen besinlerin başında geliyor. pek çok hastalığa karşı açtığı savaşlar ile biline Havucun Faydaları saymakla bitmiyor.

Havucun faydaları



İçeriğindeki doğal A vitamini sayesinde göz sağlığına iyi gelmesiyle bilinen havucun karaciğer fonksiyonlarının korunmasına faydalı olduğu anlaşılırken kolestrole karşı da büyük oranda destek sağlıyor. Safra kesesinde ve karaciğer enzimlerinde düzenleme bakımından çok etkili olan havuç, potasyum ve posa içeriğiyle birlikte hem kolesterole hem de hipertansiyona karşı savaş veriyor.

Havucun faydaları

Havucun faydaları

Her mevsimde bulunabilen ama asıl kış aylarında daha çok bulunan havuç, sağlıklı bir beslenme programında oldukça önemlidir. Ciltte zaman içinde meydana gelen kırışıklıklarla mücadele etmede en basit yöntem olarak bilinen havuç cildi gençleştirir ve aynı zamanda da güzelleştirir.

Havucun faydaları

Havuç ve havuç suyu, kalorsi çok düşük olmasına rağmen besleyicidir. Kilo vermede ve kilo korumada etkili olan havuç ara öğünlerde 1-2 tane tüketilerek tokluk hissi kazanılmasını sağlar.

Havucun faydaları

İçerdiğindeki E vitamini sayesinde kanser oluşumunu engelleyen karaciğer fonksiyonlarını korur, sindirim sistemini de düzenler. Safra kesesi ve karaciğer enzimlerinin düzenlenmesinde oldukça etkili olan havuç, yağlanmayı da büyük oranda azaltır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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