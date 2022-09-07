Gözde Duru'nun Bodrum tatilindeki bikinili pozları göz kamaştırıyor!













Oyunculuk kariyeri boyunca Al Yazmalım, Umutsuz Ev Kadınları, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Can Kırıkları gibi projelerde yer alan ve son olarak da Aşk Mantık İntikam dizisinde Gaye karakterini canlandıran Gözde Duru, Eylül ayında çıktığı Bodrum tatilindeki bikinili pozlarıyla gündem konusu oldu. İnstagram’ından paylaştığı bikinili pozlarında fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Duru, görenlerin ağzını açık bırakıyor. İşte Gözde Duru’nun Bodrum tatilinden kesitler: