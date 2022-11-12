Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları

Türkiye'de bu güne kadar ilk kez uygulanacak "çök-kapan-tutun" tatbikatı için az bir süre kaldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı tatbikat hazırlıklarına ilişkin bilgiler verdi.
12 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA YAPILACAK?Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü münasebetiyle 12 Kasım Cumartesi günü saat 18:57'de ülke genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı düzenleyecek. Ülke genelinde telefon, televizyon, radyo ve camiler aracılığıyla yapılacak olan duyuruda, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadeleri yer alacak.
Tatbikatın bir parçası olarak mesaj duyulduğunda, güvenli bir yerde katı bir cismin yanına veya altına çökülecek. Sırt, pencerenin karşısına kapatılacak ve baş ve boyun düşen nesnelerden korunacak. Yatak ya da çekyat gibi ağır, büyük bir nesneye tutunma sağlanacak ve sarsıntının durması beklenecek.