GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 19:53

Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları

1999 Düzce depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım'da, Türkiye genelinde deprem tatbikatları yapılacak. AFAD tarafından yapılan açıklamada kamuoyunun SMS yoluyla bilgilendireceği belirtilirken tatbikatın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki,deprem tatbikatı nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları..

GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 19:53
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Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları


Türkiye'de bu güne kadar ilk kez uygulanacak "çök-kapan-tutun" tatbikatı için az bir süre kaldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı tatbikat hazırlıklarına ilişkin bilgiler verdi.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü münasebetiyle 12 Kasım Cumartesi günü saat 18:57'de ülke genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı düzenleyecek. Ülke genelinde telefon, televizyon, radyo ve camiler aracılığıyla yapılacak olan duyuruda, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadeleri yer alacak.



Tatbikatın bir parçası olarak mesaj duyulduğunda, güvenli bir yerde katı bir cismin yanına veya altına çökülecek. Sırt, pencerenin karşısına kapatılacak ve baş ve boyun düşen nesnelerden korunacak. Yatak ya da çekyat gibi ağır, büyük bir nesneye tutunma sağlanacak ve sarsıntının durması beklenecek.

82 İL VE KKTC’DE TATBİKAT AYNI ANDA GEÇEKLEŞTİRİLECEK

Düzce'de meydana gelen depreminin saati olan 18.57'de yapılacak olan tatbikatta halk arasında korku ve paniğin oluşmaması için siren sesi çalınmayacak. haber Alma ve Yayma Sisteminden (HAY) çarşamba günü yaklaşık olarak 66 milyon 154 bin kişiye gönderilen deprem tatbikat bilgilendirmesi mesajının tatbikatın olduğu gün yenide gönderilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve üst düzey yetkilileri, AFAD binasında diğer yetkililerle bir araya gelecek. 81 il genelinde ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılacak tatbikat ayrıca KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum’da kurulan medya platformları aracılığı ile canlı yayınla yayınlanacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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