GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 12:52

Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil fiyatı dipleri gördü

Gün gün farklılık gösteren brent petrol fiyatı son günlerde düştükçe düşmeye başladı. Bu düşüşün sonunda akaryakıt fiyatlarının fazlasıyla düşmesi bekleniyor. Brent petrol ne kadar oldu? Brent petrol varil fiyatı neden düşüyor? İşte, brent petrol hakkında detaylar...

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 12:52
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Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil fiyatı dipleri gördü


Dün sabah saatlerinde 93,80 dolar olan brent petrol varil fiyatı akşam saatlerinde 88 dolar olarak işlem gördü. Bununla beraber bu sabah ise varil fiyatının yüzde 0,3 oranında düşüş ile tekrardan ham petrolde fiyat azalışları yaşandı. Brent petrol varil fiyatının düşmesiyle beraber vatandaşlar akaryakıtta indirim olur mu? sorusuna yanıt arama başladı.

Rusya Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada AB Rus Petrol ve doğal gaz ürünlerinde tavan fiyat uygulamasına değinerek tepkisini belirtti. Yapılan sözleşmede çıkarlarımıza karşı farkı bir durum yaşanması halinde kömür, petrol ve doğal gaz göndermeyiz diyen Putin, tehdit savurdu. ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.



Brent petrolün düşüşe geçmesinin ardından sabah saatlerinde ham petrol varil fiyatının 82,27 dolardan satışa sunulduğu gözlemlendi. Dün 90 dolar üzerinde yer alan brent petrolün düşüşün de ise Rusya ve AB arasındaki karşılıklı yatırımın yer aldığı söylenmektedir.

Brent petrol düştü

ABD'nin petrol stok öngörüsü

Brent petrol fiyatının normal olarak 89,18 ve 89,62 dolar aralığında seyir etmesi üzerine 88,09 ve 87,44 dolar aralığında destek görmesi beklenmektedir. ABD'nin benzinleri stok yaptığı bilinirken aynı zamanda bu stokların artış göstermesi talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlarda gerileme yaşanmaya başlandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

8 Eylül 2022 İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.95 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.95 TL

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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