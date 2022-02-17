GÜNDEM
17 Şubat 2022 - 11:11

Gözler koronavirüs bilim kurulu toplantısında! Masada artan vaka sayıları var..

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda en önemli gündem maddesi ise artan vaka sayıları olacak.

GÜNDEM
17 Şubat 2022 - 11:11
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Gözler koronavirüs bilim kurulu toplantısında! Masada artan vaka sayıları var..
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da Sağlık Bakanı fahrettin koca başkanlığında toplanacak. Video konferans yöntemi ile yapılacak olan toplantıda masada omicron varyantı ve artış eğiliminde olan vaka sayıları yer alacak.








Toplantıda vaka sayılarının azaltılmasına ilişkin tedbirler ile birlikte mücadele yöntemleri ele alınacak. Aşı takviminin de toplantının önemli gündem başlıkları arasında olacağı öğrenilirken toplantı sonrası Bakan Fahrettin Koca, yazılı açıklamayla kamuoyunu bilgilendirecek.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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