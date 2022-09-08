Gözler ocak ayı maaşlarına çevrildi! Şaşırtan memur ve emekli maaşlarına yapılan zam hayal kırıklığı yaşattı! 2023 maaş listesi

Yıl sonuna yaklaşılması üzerine enflasyon rakamları da belli olmaya başladı. İlk sinyalleri verilen zamların kaç oranında olacağı ise 4 ay sonra kesin belli olacak. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emeklinin beklediği maaş zamları için ilk veriler açıklanırken yılın ilk altı ayında yapılan zam yüzde 8 olurken ikinci yarısında ise yüzde 6 zam geleceği bekleniyor. Memur ve emekli maaş zamları belli mi? İşte detaylar... Son günlerin gündeminde yer alan memur ve emekli maaşları zam hakkında uzman kişiler tarafından tahminler yapılmaya devam ediyor. ergi Uzmanı Muhammet Bayram, ocak ayında gelen zam oranları geçen yılın son altı ayının enflasyon oranları üzerinden hesaplanmaktadır. Memur ve emeklilere yüzde 2,2-5 enflasyon farkı verildiğini bizlerle paylaşırken aynı zamanda bu sene yapılacak olan zamlarada değindi. 1 Ocak 2023 tarihinde verilecek olan zamların aslında 1 Temmuz ve 31 Aralık arasındaki enflasyon farkından ortaya çıkacağını belirtti.
Yüzde 16'lık zam tahmini geldi
Yılın bitmesine 4 ay kalmasından dolayı oluşabilecek enflasyon oranını tahmin etmenin zorluğu devam ederken gelecek zamlar üzerine olasılıklar konuşulmaya başlandı. Son 6 aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 15'i geçmeyeceği yönünde bilgiler gelmesi üzerine ağustos ayının yüzde 3,86 ile kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.