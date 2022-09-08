EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 20:50

Gözler ocak ayı maaşlarına çevrildi! Şaşırtan memur ve emekli maaşlarına yapılan zam hayal kırıklığı yaşattı! 2023 maaş listesi

Artan enflasyon oranları üzerine gözler maaşlara gelecek zamlara çevrildi. Bu yılın ilk yarısında gelen rekor zam üzerine artan memur ve emekli maaşlarının yetmediği duruma gelinmesi tehlike çanlarını çaldı. Bu nedenle Ocak ayında yapılacak olan memur ve emekli maaşları hakkında ilk veriler paylaşıldı. Rekor zam bekleyen vatandaşlar gelecek zamlar üzerine araştırmalaa başladı.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 20:50
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Gözler ocak ayı maaşlarına çevrildi! Şaşırtan memur ve emekli maaşlarına yapılan zam hayal kırıklığı yaşattı! 2023 maaş listesi


Yıl sonuna yaklaşılması üzerine enflasyon rakamları da belli olmaya başladı. İlk sinyalleri verilen zamların kaç oranında olacağı ise 4 ay sonra kesin belli olacak. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emeklinin beklediği maaş zamları için ilk veriler açıklanırken yılın ilk altı ayında yapılan zam yüzde 8 olurken ikinci yarısında ise yüzde 6 zam geleceği bekleniyor. Memur ve emekli maaş zamları belli mi? İşte detaylar...

Son günlerin gündeminde yer alan memur ve emekli maaşları zam hakkında uzman kişiler tarafından tahminler yapılmaya devam ediyor. ergi Uzmanı Muhammet Bayram, ocak ayında gelen zam oranları geçen yılın son altı ayının enflasyon oranları üzerinden hesaplanmaktadır. Memur ve emeklilere yüzde 2,2-5 enflasyon farkı verildiğini bizlerle paylaşırken aynı zamanda bu sene yapılacak olan zamlarada değindi. 1 Ocak 2023 tarihinde verilecek olan zamların aslında 1 Temmuz ve 31 Aralık arasındaki enflasyon farkından ortaya çıkacağını belirtti.

Yüzde 16'lık zam tahmini geldi



Yılın bitmesine 4 ay kalmasından dolayı oluşabilecek enflasyon oranını tahmin etmenin zorluğu devam ederken gelecek zamlar üzerine olasılıklar konuşulmaya başlandı. Son 6 aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 15'i geçmeyeceği yönünde bilgiler gelmesi üzerine ağustos ayının yüzde 3,86 ile kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Memur ve emekli maaşlaro

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz dönem emeklilere yüzde 42,35 zam gelirken memurlara ise yüzde 41,69 oranında artış yapıldı. Yaşanacak olan enflasyonu 15 olarak ele alındığında ise en düşük memur maaşının 10.470 TL olacağı ve en düşük emekli maaşının ise 6.6990 TL olacağına dair bilgiler yer almaktadır.

2023 tahmini memur maaş listesi

Araştırma görevlisi (7/1) – 10,809 – 15,311 – 17,607 lira

Uzman doktor (1/4) – 13,332 – 18,853 – 21,680 lira

Mühendis (1/4) – 11,440 – 16,205 – 18,635 lira

Avukat (1/4) – 10,934 – 15,485 – 17,807 lira

Genel Müdür (1/4) – 21,330 – 29,809 – 34,280 lira

Şube Müdür (Lisans) – 11,188 – 15,848 – 18,225 lira

Öğretmen (1/4) – 8,668 – 12,276 – 14,117 lira

Profesör (1/4) – 18,369 – 25,984 – 29,881 lira

Başkomiser (3/1) – 11,162 – 15,810 – 18,181 lira

Polis Memuru (8/1) – 9,706 – 13,747 – 15,809 lira

Hemşire (Lisans 5/1) – 8,351 – 11,828 – 13,602 lira

Vaiz (1/4) – 9,003 – 12,752 – 14,664 lira

Kaymakam (1. Sınıf 1/4) – 19,510 – 27,574 – 31,710 lira

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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