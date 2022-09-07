GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:08

Gözler Orta Vadeli Program 'ına çevrildi! En düşük emekli maaşı 10 bin TL! Son 4 ay cepler para ile dolacak

Temmuz ayında rekor zamların gelmesi üzerine enflasyonun artış göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Bunun üzerine Orta Vadeli Program hedefi tuttuğunda gelen zamlar üzerine emekli maaşının 10 bin TL olacağı düşünülmektedir. İşte, OVP'deki hedeflere göre memur ve emekli zam tahminleri haberimizde yer almaktadır

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:08
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Gözler Orta Vadeli Program 'ına çevrildi! En düşük emekli maaşı 10 bin TL! Son 4 ay cepler para ile dolacak


Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait enflasyon oranları üzerinden gerçekleşecek zam oranları emekliler ve memurlar için geçerli olacaktır. Bunun üzerine hükümet tarafından devreye giren Orta Vadeli Program üzerinde bulunan enflasyon tahminlerinin resmiyete dökülmesi halinde memur ve emeklilere uygulanacak olan zam oranları belli oldu. İşte, en düşük memur ve emekli maaşları ve alacakları zamlar haberimizde

OVP iş başında!

Hükümet tarafından gündeme getirilen OVP, 2022 yılının enflasyon oranları üzerinden açıklandı. Enflasyon oranlarının artış göstermesiyle beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16 ve memur/emeklilere yüzde 17 zam yapılması gerektiği ortaya çıktı. Bahsi geçen zam oranları yapıldığında ise en düşük memur maaşı 10 bin 644 olmaktadır.



Orta Vadeli Program zamları

Gelen zamlar ve artan enflasyon üzerine geçim sıkıntısının arttığı gözlemlenmektedir. Bununla beraber açıklanan enflasyon oranları üzerinden En düşük emekli maaşının 9 bin TL'den 10 bin TL'ye çıktığı görüldü. 2023 yılının ilk ayında yapılacak olan zamlar üzerine memur ve emekliye ilk yarı yılda yüzde 8 zam yapılırken kalan için ise yüzde 6 zam yapılacağı ve bunun yanı sıra enflasyon farkının da üzerine koyulması beklenmektedir. Yapılan tahminler doğrultusunda maaşların artış göstermesinin yanı sıra zamların da durdurulması gerektiği düşünülürken konu hakkında karar Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacaktır. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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