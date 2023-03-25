Optik illüzyon testleri kişilerin gözlem becerisini ortaya koyarken 3 farklı seçeneği mevcuttur. Bunlar; bilişsel, fizyolojik ve gerçek görsel yanılsamalarıdır. Optik illüzyonlar, konsantrasyonu artıran ve gözlem becerinizi test etmenize yardımcı olur. İşte sadece 10 saniye içerisinde araba anahtarını bulmak için teste başlayın.
YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:30
Gözlere perde indiren illüzyon! Resimde arabanın anahtarı nerede? 13 saniye süreniz başladı
Sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelen optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Sadece dahilerin bulabildiği araba anahtarı için sadece 10 saniye süre verildi. Verilen süre içerisinde gizlenen anahtarları bulabilirseniz tam bir dahisiniz.
YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:30