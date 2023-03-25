YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:30

Gözlere perde indiren illüzyon! Resimde arabanın anahtarı nerede? 13 saniye süreniz başladı

Sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelen optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Sadece dahilerin bulabildiği araba anahtarı için sadece 10 saniye süre verildi. Verilen süre içerisinde gizlenen anahtarları bulabilirseniz tam bir dahisiniz.

YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:30
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Gözlere perde indiren illüzyon! Resimde arabanın anahtarı nerede? 13 saniye süreniz başladı


Optik illüzyon testleri kişilerin gözlem becerisini ortaya koyarken 3 farklı seçeneği mevcuttur. Bunlar; bilişsel, fizyolojik ve gerçek görsel yanılsamalarıdır. Optik illüzyonlar, konsantrasyonu artıran ve gözlem becerinizi test etmenize yardımcı olur. İşte sadece 10 saniye içerisinde araba anahtarını bulmak için teste başlayın.

10 SANİYEDE ARABA ANAHTARINI BULUN

Verilen görselde çok sayıda farklı renkli arabalar yer alırken gizlenen anahtarın bulunması isteniyor. Bu tür optik illüzyon meydan okumaları, zekanızın yanı sıra gözlem becerilerinizi de test etmenin yolu olarak biliniyor. İyi gözlem becerisine sahip olanlar araba anahtarını kolayca buldu. Arabanın anahtarını bulamayanlar üzülmesin sonucu gösteren görsel aşağıda yer almaktadır. 



araba anahtarını bulma

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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