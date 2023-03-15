YAŞAM
15 Mart 2023 - 14:38

Gözleri şahin gibi kuvvetli olanlar resimdeki gizlenen adamı 10 saniyede buluyor! IQ ölçer testi çözebilen çok az

Burada bir optik illüzyon zeka testi yer almaktadır. Bu zeka testi, sadece yüksek IQ seviyesine sahip kişiler tarafından yapılabilmektedir. Eğer kendinize güveniyorsanız, 9 saniye içinde resimde gizlenmiş olan adamı bulabilirsiniz. detaylar için

YAŞAM
15 Mart 2023 - 14:38
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Gözleri şahin gibi kuvvetli olanlar resimdeki gizlenen adamı 10 saniyede buluyor! IQ ölçer testi çözebilen çok az
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Eğer kendinize güveniyorsanız, 

9 saniye içinde resimde gizlenmiş olan adamı bulabilirsiniz.



Burada size bir optik illüzyon zeka testi sunulmuştur. Bu test, kişinin görsel algılama ve dikkat becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Optik illüzyonlar, kişinin görsel algısını yanıltarak beyne yanıltıcı bir mesaj gönderir. Bu nedenle, optik illüzyonlar genellikle dikkatli ve detaylara önem veren kişiler tarafından daha iyi çözülebilir.

ilizyon



Bu zeka testinde, resimde gizlenmiş bir adam bulunmaktadır. Bu adam, resmin içinde belli belirsiz bir şekilde görünecektir. Fakat bu görüntü, diğer nesnelerin arasında kaybolabilir veya çok az fark edilebilir olabilir. Görsel algılama ve dikkat becerilerinizin ne kadar güçlü olduğunu ölçmek için, bu gizlenmiş adamı 9 saniye içinde bulmanız gerekiyor.

ilizyon

Bu test yüksek IQ seviyesine sahip kişiler tarafından daha kolay çözülebilir. Ancak, test sonucu sadece IQ seviyenizi göstermez, aynı zamanda görsel algılama ve dikkat becerilerinizi de ölçer. Sonuçta, optik illüzyon zeka testi gibi görsel zeka testleri, kişinin görsel yeteneklerini ve bilişsel işlevlerini ölçmek için yararlı bir araç olabilir.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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