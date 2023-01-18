Gözleri şahin gibi olan 10 saniyede resimde kaç tane yüz olduğunu buluyor! IQ'su 130 ve üzeri olanlar için çocuk oyuncağı!







YALNIZCA DETAYCI DÜŞÜNENLER BULUYOR! 12 SANİYEDE RESİMDE KAÇ ADET YÜZ OLDUĞUNU BULACAK KADAR ZEKİ MİSİNİZ?







12 SANİYEDE RESİMDEKİ GİZLİ YÜZLERİ BULMAYA ÇALIŞIN

İnsanlarda merak uyandıran optik illüzyonlar, onların görsel zeka düzeyleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu eski tablo, at sırtında bir adam, bir değirmen ve dağlar arasında iki ev gösteriyor. Eski fotoğraflarda yüz görmek görsel bir hafıza gerektirir. Algı uzmanları, bu zeka testini 12 saniyenin altında çözenlerin IQ puanının 130'un üzerinde olduğunu iddia ediyor, bu da onların zihinsel ve görsel yeteneklerinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.Optik yanılsama çözümünü bulmak için ilk birkaç saniye çok önemlidir. Optik yanılsama, bir görüntüyü veya sahneyi gözlerinizle bakarak yanlış tanımlama kavramıdır. Beynimiz bizi optik illüzyonlarla kandırabilir. Aynı zamanda gözlem becerilerini geliştirmede beyin ve gözlerin etkinliğini arttırır. Belirli bir süre içinde bir fotoğraftaki yüz sayısını görebilmek tamamen zekâ seviyenize bağlıdır. Hazır olduğunuzda 12 saniyeniz başlıyor.Bir fotoğraftaki bir yüzü 12 saniye veya daha kısa sürede tanıyabiliyorsanız, siz bir dâhisiniz demektir. Gözlem becerilerinizi test etmek için bu optik illüzyonu deneyebilirsiniz. Bu görüntüdeki denizyıldızını görmenin en iyi yolu, görüntüye yakından bakmak ve bir denizyıldızının neye benzediğini görmektir. Gözlem ve durumsal farkındalığınızı test etmek ve geliştirmek için görüntüleri inceleyin, ancak 12 saniyelik süre sınırını aşmayın. Kaç adet yüz olduğunu gördünüz mü?Süre bitiyor… Bu resim eski bir vintage çizimi, at sırtında bir adamı, dağların ortasında bir evi ve bir değirmeni gösteriyor. Resimlerde bazı gizli yüzleri görmek, ayrıntılı düşünme ve iyi gözlem becerilerinizi gösterir. Bu fotoğraftaki gizli bir yüzü 12 saniyede bulan herkesi tebrik ederiz. Fotoğrafta yedi yüz gizlenmiştir.