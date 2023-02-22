Optik yanılsamalar internet üzerinden şu dönemlerde sıklıkla gündeme gelirken bu testleri çözmek bazılarını zorladığı da biliniyor. İnsanların kafalarını karıştıran ve görsel zekanın da önde olacağı testler sunuluyor. Bu görsel üzerinden birçok kişi pandayı bulamıyor. İşte kendine ve zekasına güvenenler teste başlasın.
YAŞAM
22 Şubat 2023 - 15:05
Gözleri şahin gibi olanlar pandayı 8 saniyede fark ediyor! Bulanın IQ'su 140 üstü çıkıyor
Son dönemlerde sosyal medya üzerinden sıklıkla görseli karışık testler gündeme gelirken bu defa herkesi zorlayan ve sadece IQ seviyesi yüksek olanların ilk bakışta görebileceği test geldi. Görselde bir sürü penguen arasında saklanan pandanın bulunması istiyor. 7 saniye içerisinde bu pandayı bulanın IQ seviyesi oldukça yüksek.
YAŞAM
22 Şubat 2023 - 15:05