Gözleri şahin gibi olanlar pandayı 8 saniyede fark ediyor! Bulanın IQ'su 140 üstü çıkıyor







7 SANİYE İÇERİSİNDE PANDAYI BULUN







Optik yanılsamalar internet üzerinden şu dönemlerde sıklıkla gündeme gelirken bu testleri çözmek bazılarını zorladığı da biliniyor. İnsanların kafalarını karıştıran ve görsel zekanın da önde olacağı testler sunuluyor. Bu görsel üzerinden birçok kişi pandayı bulamıyor. İşte kendine ve zekasına güvenenler teste başlasın.Penguenlerin arasında saklanan pandayı bulanların zekasının üstün olduğu söyleniyor. 7 saniye içerisinde görsel üzerinde dikkatlerini toplayanlar harekete geçti bile. 7 saniye içerisinde pandayı bulamayanlar için testin yanıtı aşağıda ki görselde yer alıyor.